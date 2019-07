Hannover

Der digitale Wandel macht auch vor Gotteshäusern nicht halt. In der Marktkirche steht seit Donnerstag der erste digitale Klingelbeutel der Hannoverschen Landeskirche. Gläubige können am „Kollektomaten“ bargeldlos mit Karte oder Bezahl-App spenden.

Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt – so hieß es einst im Mittelalter zu Zeiten des Ablasshandels. Mit dem Kollektomaten ist das Seelenheil künftig deutlich leiser zu bekommen. Gleich am Haupteingang der Marktkirche steht der neue Kollektomat. Schnell und unkompliziert wird einfach zwischen sechs Beträgen von 2 bis zu 25 Euro ausgewählt und dann per Auflegen der EC- oder Kreditkarte bestätigt. Die Karte muss weder eingesteckt werden, noch ist eine Pin nötig.

Keine klappernden Münzen, keine raschelnden Scheine – „viele ausländische Besucher sind es gewohnt, bargeldlos zu zahlen und haben gar kein Kleingeld mehr dabei“, sagte Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann am Donnerstag bei der Vorstellung des Geräts. Es ersetze allerdings nicht die traditionelle Kollekte während der Gottesdienste. „Dafür werden weiterhin unsere Samtbeutel herumgehen“, betont die Pastorin. Der Kollektomat ist also eher als digitale Spendendose zu verstehen, die in- und ausländische Besucher beim Verlassen der Kirche einlädt, einen Obolus auf digitalem Weg zu hinterlassen.

Startschuss für den Kollektomaten: Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann, Kirchenvorstand Christian Dösinger (M.) und Sparkassen-Chef Heinrich Jagau bei der Vorstellung in der Marktkirche. Quelle: Christian Behrens

Alternativ kann auch das Smartphone gezückt und gespendet werden, vorausgesetzt eine Bezahl-App ist installiert. Je nach Bank-Institut werden mittlerweile diverse Apps angeboten. Kirchenvorstandsmitglied Christian Dösinger hatte die Idee für die digitale Spendendose. Umgesetzt wurde das Projekt schließlich mit der Sparkasse Hannover. Für Kirche und Bank eine Win-Win-Situation. „Auch wir haben ein Interesse daran, dass der Anteil an Kleingeld im Zahlungsverkehr abnimmt“, stellt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Heinrich Jagau klar. Schließlich binde das Zählen von Münzen täglich viel Zeit und Personal.

In Schweden sei man da beispielsweise schon deutlich weiter. Dort werden selbst Kleinstbeträge nur noch bargeldlos bezahlt. Die Marktkirche geht nun für die Gotteshäuser der Hannoverschen Landeskirche vorweg. Sogar an das Finanzamt wurde gedacht. „Der Spendenbetrag erscheint auf dem Kontoauszug und kann somit eingereicht werden“, erklärte Christian Dösinger.

Von api