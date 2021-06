Digitaler Impfpass: Ansturm auf Apotheken - doch die Technik zickt

Der Start des digitalen Impfpasses in Hannovers Apotheken verlief holperig – ähnlich sah es bundesweit in vielen Apotheken aus. Die Nachfrage nach dem digitalen Dokument war riesig, sodass zwischenzeitlich sogar die Server zusammenbrachen. Am Mittag waren die Probleme nach Angaben des Landesapothekerverbandes endlich behoben.

„Der Laden ist rappelvoll“

Auch das Portal www.mein-apothekenmanager.de, über das Nutzer nahegelegene Apotheken finden können, die das digitale Zertifikat vergeben, brach am Vormittag unter der starken Beanspruchung zusammen und war zeitweise nicht mehr zu erreichen.

In der Sonnen-Apotheke an der Lister Meile hatten die Mitarbeiter am Morgen alle Hände voll zu tun. „Der Laden ist rappelvoll, die Nachfrage nach dem digitalen Impfausweis ist gewaltig und vor wenigen Sekunden ist die Plattform zusammengebrochen“, fasste es eine Mitarbeiterin zusammen.

In der Apotheke am Klagesmarkt klingelten die Telefone ohne Unterbrechung – und das seit der Vorwoche. „Die Telefone stehen seit der Ankündigung des digitalen Impfausweises nicht mehr still“, so eine Mitarbeiterin. Dabei verfügt die Filiale noch nicht einmal über die erforderliche Technik. „Die bekommen wir erst in den nächsten Tagen.“

Gelber Impfausweis behält weiter seine Gültigkeit

Die rund 1800 Apotheken in Niedersachsen sind bisher die erste Anlaufstelle, damit vollständig Geimpfte ihre Corona-Schutzimpfung in die digitale Form übertragen lassen können. Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfpasses. Mit dem digitalen Impfpass soll unter anderem das Reisen innerhalb der EU vereinfacht werden. Auch Veranstalter und Gastronomen werden auf diese Weise prüfen können, ob eine vollständige Impfung vorliegt.

Bürgerinnen und Bürger müssen lediglich mit ihrem gelben Impfpass oder den Bestätigungen aus den Impfzentren und ihrem Ausweis in eine Apotheke gehen, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Landesapothekerverbandes, Matthias Grau. Die Apotheke druckt den benötigten QR-Code aus, der dann dann über die Corona-Warn-App oder die Covpass-App vom Robert-Koch-Institut (RKI) eingelesen und auf dem Handy hinterlegt werden kann. Für die Geimpften ist der Service kostenlos.

Für die Apotheken lohnt sich der Service, sie erhalten pro Nachweis 18 Euro vom Bund. Für das Angebot müssen in den Filialen jedoch digitale Mindeststandards erfüllt sein, etwa Kassenplätze mit Internetanschluss. Zuvor mussten sich die Apotheken beim Apothekerportal für den Service anmelden.

„Mehr Vorlaufzeit hätte dem Projekt nicht geschadet“

Kurz nachdem am Morgen das Computer-Programm in der Europa-Apotheke gestartet worden war, bildete sich auch hier eine lange Kundenschlange. Filialleiter Wanja Grohe zur NP: „Wir rechnen damit, dass der Andrang noch deutlich steigen wird.“

Lange Gesichter und Enttäuschung gab es in der Südstadt-Apotheke, wo die Nachfrage ebenfalls groß war. „Das Portal ist nicht freigeschaltet, ständig bricht der Server zusammen und wir können nichts machen. Der Frust bei uns und unseren Kunden ist groß, dass es nicht funktioniert“, sagte Filialleiterin Stefanie Krumwiede.

Erneut habe die Politik ein Versprechen rausgehauen, ohne zuvor die technischen Voraussetzungen auf sichere Beine zu stellen, bedauerte die Apothekerin: „Wieder ist es ein digitales Problem und wieder hat der Gesundheitsminister Spahn etwas versprochen, das er am Ende nicht halten kann. Etwas mehr Vorlaufzeit hätte dem Projekt nicht geschadet.“

Impfzentren wollen auch bald nachziehen

Kritik am hastigen Start des digitalen Impfausweises kam am Montag erneut aus dem niedersächsischen Gesundheitsministerium. „Ohne Not hat Herr Spahn diesen Run und damit die zeitweise Überlastung der Plattformen verursacht. Sinnvoller wäre es gewesen, die technischen Voraussetzungen ausreichend vor der Einführung zu erproben“, sagte Ministeriumssprecher Oliver Grimm. In Kürze soll der digitale Impfpass auch in den 52 Impfzentren des Landes beantragt werden können, verkündete Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) bereits in der Vorwoche.

Die entsprechende Hardware sei an die Impfzentren geliefert worden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran und hoffen, dass es schon in etwa einer Woche losgehen kann“, so Grimm. In einigen Impfzentren werde es schneller gehen, andere leider nachziehen müssen. Voraussichtlich schon am Mittwoch werden auch erste Arztpraxen in Niedersachsen den digitalen Impfausweis ausstellen können. Derzeit seien die technischen Voraussetzungen noch nicht überall gegeben, hieß es.

