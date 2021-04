Hannover

Die Planung für den Radverkehr ist oft eine mühsame Sache. Die Datenlage ist meist dünn, anders als beim Autoverkehr, bei dem die Planer schon seit längerem auf die Informationen zurückgreifen können, die die Anbieter von Navigationsgeräten sammeln. Mit digitaler Technik will die Region Hannover jedoch die Radverkehrsplanung auf ein neues Niveau heben. Dafür ist sie in der Kategorie „Service“ am Dienstag in Hamburg mit dem Deutschen Fahrradpreis in Gold ausgezeichnet worden.

Seit April 2019 greift die Region Hannover auf Daten aus der Smartphone-App „Bike Citizens“ zurück, die eine österreichische Firma entwickelt hat. Sie hat 100.000 Euro dafür bezahlt, damit Radfahrer in der Region das Angebot kostenlos nutzen dürfen, weitere 100.000 Euro hat der Bund dazu gegeben. Diese können die App verwenden, um sich zum Beispiel die schnellsten Routen anzeigen zu lassen. Außerdem können sie sich über ein Bonus-System Belohnungen erradeln, die sie in Geschäften oder Cafés einlösen können. 5200 aktive Nutzer gibt es derzeit in der Region. Sie haben 255.000 Fahrten mit mehr als 1,7 Millionen Kilometern aufgezeichnet.

Umwege von Radfahrern geben Hinweise auf Hindernisse

Ein Datenschatz, auf den die Region anonymisiert zurückgreifen kann. Sogenannte „Heatmaps“ zeigen ihr, welche Routen Radfahrer gerne wählen. Sie leuchten besonders hell auf. Spannend und wichtig für die Verkehrsplanung wird allerdings der Blick ins Detail. Wo etwa fahren Radfahrer Umwege, obwohl es eine Route gibt, die kürzer oder schneller wäre? Dort müsse man schauen, „ob wir Hindernisse ausräumen müssen“, erklärt Projektleiterin Sina Wenning.

Die Daten aus der App zeigen auch an, wo Radfahrer besonders lange warten müssen. Auch dort will die Region genauer hinsehen. „Das ist eine große Hilfestellung für unsere Planung. Wir können so den Radverkehr besser verstehen und Maßnahmen auch viel besser rechtfertigen“, sagt Wenning.

Zum Beispiel auf der Hildesheimer Straße, wo auf dem Gebiet Hannovers und Laatzens die erste interkommunale Veloroute der Region entstehen soll. Bereits am Montag sollen die Markierungsarbeiten auf Laatzener Gebiet beginnen. Dort will die Region die Entwicklung des Radverkehrs auch mit Hilfe der Daten von „Bike Citizens“ genau beobachten. Auch will sie herausfinden, welche Wege Radfahrer nutzen, um zur beliebten Strecke entlang des Mittellandkanals zu kommen. Diese soll durchgehend asphaltiert werden, so die Forderung der Politik.

Bike Citizens: Zahl der aktiven Nutzer soll sich verdoppeln

Das Ziel sei, mit Hilfe der Daten eine Verkehrsmengenkarte zu entwickeln, wie es diese auch schon für den Autoverkehr gibt, kündigte Conrad Vinken an, Leiter des Fachbereichs Verkehr bei der Region. Darauf aufbauend könne dann festgelegt werden, welche Standards die Radwege auf den verschiedenen Strecken haben müssten. Gelingen soll das, obwohl bisher noch ein recht kleiner Teil der Radfahrer die Smartphone-App nutzt, um ihre Touren aufzuzeichnen. Denn anhand der Zählstellen, die an wichtigen Punkten in Hannover und dem Umland sämtliche vorbeikommende Radfahrer ermitteln, lassen sich die zur Verfügung stehenden Daten hochrechnen.

Vor allem in den Randbereichen im Umland gibt es davon allerdings noch zu wenig. Deshalb will die Region die Zahl der aktiven Nutzer von „Bike Citizens“ bis zum Jahresende verdoppeln. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz sieht in der neuen Technik die Chance, „die uns zur Verfügung stehen Mittel zielgerichtet für den Ausbau der Infrastruktur einsetzen“. Zehn Millionen Euro werde die Region allein in diesem Jahr für den Ausbau des Radverkehrsnetzes für den Alltagsverkehr ausgeben. Als er sein Amt 2010 angetreten habe, sei dafür nicht einmal eine Million Euro vorgesehen gewesen.

Von Christian Bohnenkamp