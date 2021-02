Digitale Hannover Messe wird zum Probelauf

Hannover

Auch die Premiere hat eine Konstante. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 12. April die Hannover Messe eröffnen. Diesmal ist das Event allerdings nicht live im Kuppelsaal des Congress Centrums zu sehen. Die größte Industrieschau der Welt wird zur digitalen Edition. Ein Probelauf für die Zukunft, sagt Messe-Chef Jochen Köckler.

Die Vorschau auf das neue Format war am Mittwochmorgen vielversprechend. Gut 1400 Journalisten und Verbandsvertreter ließen sich den digitalen Auftritt erklären. Das lief im Livestream – wie viele Elemente der Hannover Messe vom 12. bis zum 16. April.

2020 kam die Absage

„Es fehlt an Fantasie, sich vorzustellen, dass sich hier Mitte April 70.000 Menschen treffen“, so Köckler in seiner Begrüßung. Es fehlt vor allem an Impfstoff und Herdenimmunität. Die Erwartung an Besucher und Aussteller hatte die Deutsche Messe schon kräftig nach unten geschraubt. 225.000 Gäste und 6500 Aussteller hatte sie 2019 gezählt. 2020 wurde die Hannover Messe wegen der ersten Corona-Welle abgesagt.

Köckler glaubt fest an den Erfolg des neuen Formats, aber auch Präsenzveranstaltungen in der Zukunft. Schon im weiteren Jahresverlauf werde es mehr als rein digitale Messen geben - einige davon würden dann als Mischform aus klassischer Messe und stärkerem Austausch über das Netz geplant.

1000 Teilnehmer aus Industrie erwartet

Zur digitalen Edition der weltgrößten Industrieschau rechnet die Messe mit bis zu 1000 Teilnehmern. Darunter sind bereits der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei, der Roboterbauer Kuka, der Softwarekonzern SAP, der Cloud-Riese Amazon Web Services oder der Automatisierungstechnik-Anbieter Festo. Partnerland wird Indonesien sein.

Zu den Schwerpunktthemen zählen Technologien rund um die erneuerbaren Energien, die Digitalisierung und Vernetzung in der Produktion („Industrie 4.0“), klimaneutrale Fertigung oder neue Logistik- und Lieferketten-Konzepte. Um diese Themen geht es auch im Konferenzprogramm: Nach der Online-Eröffnung durch Kanzlerin Merkel und wirtschaftspolitischen Runden geht es an den Folgetagen um Fachvorträge und Podiumsdiskussionen. Für den 16. April ist der Karrierekongress „Women Power“ geplant.

Vernetzung digital möglich

Firmen und Verbände stellen sich und ihre Produkte im Kernbereich „Expo“ vor. Die Vernetzung auf der Messe soll außerdem mithilfe eines „Dashboards“ vorangebracht werden, über das sich jeder Besucher austauschen kann. Mit dieser Art Armaturenbrett hat die Messe beste Erfahrungen sogar bei höchster Inanspruchnahme gemacht. „Wir trauen uns das zu“, versichert Köckler. „2019 hatten wir schon mehr als zwei Milliarden Suchanfragen für die Datenbank.“

Das Partnerland Indonesien verspricht sich von der Messe einen Schub. Jakartas Botschafter in Berlin, Arif Havas Oegroseno, berichtete, sein Land sei im Corona-Jahr 2020 in eine Rezession abgerutscht. Der Digitalsektor habe aber um elf Prozent auf 44 Milliarden Euro zugelegt, und besonders die Gesundheitswirtschaft biete noch viel Potenzial. Er hoffe daher auf weitere Investoren aus Deutschland.

Eintritt kostet was – auch im Netz

„Digitalisierung kennt keine Grenzen“, gibt Köckler quasi als Sinnspruch fürs Digitalformat aus. Inwieweit sich mit dem neuen Format allerdings Geld verdienen lässt für das wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen, ist noch die große Frage.

Die Aussteller, so Messe-Sprecher Onuora Ogbukagu, präsentierten sich in Form einer Produktpalette zu preisen zwischen 3000 und 100.000 Euro )dann aber mit eigenem Kanal). Besucher zahlen knapp 20 Euro Eintritt.

