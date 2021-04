Hannover

Das Abtauchen der Hannover Messe in die digitale Welt hat für die Innenstadt fatale Folgen: Sie bleibt leer, unabhängig davon, dass ein Großteil der Geschäfte wegen der Corona-Pandemie ohnehin geschlossen hat. Und Hannover nicht am Modellprojekt für ein hygienegerechtes Öffnen in diesen Tagen teilnehmen darf wegen zu hoher Inzidienzzahlen.

Aber: Das Ausbleiben der Weltleitmesse für die Industrie zumindest als Hybridmodell hat erhebliche Auswirkungen auf andere Wirtschaftszweige von Stadt und Region Hannover. Wie beim Hotelgewerbe. „Die Chance auf Geschäftsreisende ist dem Hotelgewerbe genommen worden“, sagt Kirsten Jordan, die Geschäftsführerin vom Hotel-und Gaststättenverband Dehoga Region Hannover. Seit einem Jahr sehe es ganz düster aus, deshalb wäre eine andere Form als eine rein digitale Messe wünschenswert gewesen für die Hotellerie. Für 2022 hoffe sie zumindest auf eine Hybridmesse: „Messen leben von der Veranstaltung vor Ort.“

Messebauer Zeissig: „Wir haben null Geschäft“

Beim hannoverschen Taxengewerbe herrscht ebenfalls Tristesse. „Über die Hannover Messe haben wir uns in der Vergangenheit wirtschaftlich immer stärken können für die schwierigen Sommermonate“, sagt 3811-Geschäftsführer Wolfgang Pettau. Rund 600 Taxen sind seit der Expo 2000 auf Hannovers Straßen und auf denen im Umland unterwegs. „Unsere Branche kämpft ums Überleben. Die digitale Form der Hannover Messe tut uns weh“, sagt Pettau. Zur Messezeit seien die Taxen im Prinzip rund um die Uhr eim Einsatz gewesen und hätten längere Fahrten gehabt, etwa vom Flughafen zum Messegelände. Wegen des Umsatzrückganges in der Pandemie hat 3811 einige Fahrer freigestellt, ältere Kollegen hätten den Job ganz geschmissen, so Pettau.

Messebauer Hartmut Zeissig aus Springe-Völksen sagt, er habe sich auch für dieses Jahr schon umorientiert, die Hannover Messe für sein unternehmen gestrichen. „Durch die digitale Veranstaltung haben wir null Geschäft. Es gibt für uns nichts zu tun.“ Schon mit Beginn der Pandemie im Frühjahr habe er sich umstellen müssen, und das auch getan. Innenausbau, Shop-und Museumsprojekte seinen nun in der Hauptsache seine Geschäftsfelder. „Deshalb spielt für uns die Hannover Messe 2021 keine Rolle mehr“, sagt Harmut Zeissig. Das Messegschäft komplett abschreiben möchte er aber dennoch nicht: „Das Face-to-Face-Geschäft bleibt bei Messen wichtig. Allerdings wird sie nach meiner Einschätzung künftig digital verlängert.“ Die Zeiten opulenter Messeaufbauten sind nach seiner Einschätzung ohnehin vorbei.

ContiTec: Virtueller Raum bietet mehr Möglichkeiten

Bei ContiTec in Hannover sieht man die Entwicklung pragmatisch: „Wir passen uns der digitalen Zeit an. Allerings kann eine digitale Messe auf Dauer nicht die sozialen Kontakte ersetzen, die bei Messegeschäften auch wichtig sind“, sagt Sprecherin Antje Lewe. ContiTech nimmt wegen des Innovationszyklusses nur alle zwei Jahre an der Hannover Messe teil, das nächste Mal also 2023. Lewe sieht in der Digitalisierung des Messeformates auch Vorteile. „Das Digitale ist eine Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben und sich unabhängig von Zeitzonen und Sprachen auszutauschen.“ Im virtuellen Raum habe man außerdem mehr Möglichkeiten, Dinge darzustellen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir müssen wieder eine Präsenzveranstaltung hinbekommen, umd wieder als Messestadt vor allem außerhalb Hannovers wahrgenommen zu werden“, sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTTG). Die Hannover Messe wieder zu einem internationalen Aushängeschild für Hannover zu machen, sei dabei eine Aufgabe der gesamten Stadtgesellschaft, aber allen voran der Messe AG. „Der Begriff Industrie 4.0 wurde hier in Hannover erfunden. Und heute weiß kaum jemand Bescheid, dass die Hannover Messe läuft.“

Von Andreas Voigt