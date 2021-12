Dieses Haus gewinnt Hannovers Fassadenwettbewerb

Hannover

In Kirchrodes Colmarstraße zeigt sich, was man aus einem grau verputzten Hausklotz machen kann, wenn man genug Kreativität, Geld und die richtigen Handwerker hat. Die Hauseigentümer haben gemeinsam mit dem Langenhagener Malerbeitrieb Wöbbekind den ersten Platz im Fassadenwettbewerb gewonnen.

Eine „unglaubliche Eleganz“ habe der Umbau dem Gebäude verliehen, bescheinigt die Jury aus Mitgliedern des Eigentümervereins Haus & Grund und der Maler- und Lackiererinnung. „Dieses Haus hat rundherum gewonnen“, sagt Innungsobermeister Ralph Sensing.

Das Haus hat Geschichte. 1936 wurde es vom damaligen Chefarzt des Annastifts, Bruno Valentin, erbaut. Wegen seiner jüdischen Abstammung musste er 1938 auswandern, und als er 1967 nach Hannover zurückkehrte, zog er in die Südstadt.

„Ein Schmuckstück“

Das Ehepaar Anna und Fritz Mannewitz kaufte das Gebäude, das zwischenzeitlich vom Ein- zum Dreifamilienhaus umgebaut worden war. „Wir haben es wieder zum Einfamilienhaus gemacht und keine Mühen gescheut, es zu einem Schmuckstück zu machen“, sagt Anna Mannewitz, als sie am Donnerstag den Preis entgegennimmt. Unter anderem hat das Ehepaar den Eingang verlegt, für das Treppenhaus eine große Glasfront in die Ostfassade schneiden lassen und die Garage statt im Kellergeschoss in ein separates Gebäude untergebracht.

So sah das Haus vorher aus. Quelle: Dröse

Malermeister Bernd Wöbbekind hat dem Erdgeschoss der Fassade eine Struktur verschafft, die an Steinbänder erinnert, wie sie historische Bauwerke oft im Sockel tragen und später häufig als Putzdeko nachgebildet wurden. Bei heutigen Bauwerken aber steckt in Wahrheit eine Polystyroldämmung dahinter, in die nach dem Festkleben Schlitze gefräst wurden.

Polystyrolplatten und Mineralputz

Zusammen mit den Zierleisten und Gesimsplastiken an der Fassade erzeugen die Putzbänder Plastizität, wie sie lange Zeit stilprägend am Bau war. Alles ist mit mineralischem Putz überzogen. Das Material ist weniger anfällig für Algen, die sich sonst oft auf gedämmten Putzfassaden bilden und Grünschleier verursachen.

Das Ehepaar Mannewitz hat gewusst, worauf es sich bei dem Umbau einlässt. Fritz Mannewitz ist Architekt, sein Schwerpunkt ist die zeitgemäße Wiederherstellung historischer Friesenhäuser auf Sylt und die Modernisierung alter Einfamilienhäuser in Norddeutschland. Anna Mannewitz ist im Büro für Finanzen und Controlling zuständig.

Spanferkel für die Handwerker

Sie lobt, wie viel Geduld der Malerbetrieb beim Ausarbeiten des Fassadenkonzepts bewiesen habe: „Kein Detail ist klein genug, dass man sich nicht Gedanken darüber macht.“ Ein „tolles Team“ sei am Werk gewesen. Das soll sich nun auszahlen: Von dem Preisgeld über 1500 Euro will das Ehepaar Mannewitz ein Handwerkerfest veranstalten, sobald die Corona-Krise vorbei ist: „Vielleicht mit Spanferkel auf der Terrasse“, sagt Anna Mannewitz.

Von Conrad von Meding