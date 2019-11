Dieser Kleingärtner aus Hannover kämpft um seinen Baum

Hannover

Dieter Niemeyer hängt an seiner Fichte. Seit zehn Jahren schon hat er einen Kleingarten in der Kolonie Geveker Kamp, die zum Verein Am Davenstedter Holz gehört. Von dem Wald ist nicht mehr viel geblieben. Er wurde in den 1940er Jahren gefällt. Und nun sollen eine ganze Reihe von Bäumen der Kettensäge zum Opfer fallen, die in den Kleingärten gewachsen sind. Darum gibt es Ärger in der Kolonie.

Niemeyer kann nicht nachvollziehen, dass seine Fichte weg soll. „Seitdem ich diesen Garten habe, steht der Baum dort. Wenn er weg muss, habe ich keinen Schatten mehr“, sagt er. Zudem fühlten sich Igel und Vögel wohl im und unter dem schützenden Astwerk des Baums. Dass er weichen soll, kann der Kleingärtner vor allem in Zeiten des Klimawandels nicht verstehen. „Überall wird gesagt, dass wir möglichst viele Bäume brauchen. Und meiner soll gefällt werden, obwohl er niemanden stört“, ärgert sich Niemeyer, der einer von mehreren Pächtern ist, der per Post vom Verein zur Fällung von Bäumen aufgefordert wurde.

Kleingartengesetz: Nur Obstbäume sind erlaubt

Der Verein beruft sich dabei auf die Gartenordnung. Sie setzt für Hannover die Vorgaben aus dem Bundeskleingartengesetz um. Obstbäume sind demnach erlaubt. Denn Kleingärten sollen laut Gesetz insbesondere auch der Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf dienen. Aus genau diesem Grund sind laut Stadtsprecher Dennis Dix Park- und Waldbäume wie Linden, Birken, Pappeln, Weiden, Eichen, Fichten, Kiefern und Tannen verboten.

Soll auch weg: Diese Eiche, die in einem der Gärten gewachsen ist. Laut Stadt gehören die Bäume nicht in Kleingärten, weil ihre Kronen einen Durchmesser von 20 Metern erreichen können. Quelle: Christian Behrens

Eine Fichte – wie die im Garten von Dieter Niemeyer – mindere „die Nutzbarkeit der darunter liegenden Kleingartenfläche durch starke Verschattung, weit ausladende Flachwurzeln und eine deutliche Versauerung im Oberboden durch herabfallende Nadeln“, erklärt Dix. Eine Eiche könne sogar einen Kronendurchmesser von bis zu 20 Metern erreichen und würde damit den Großteil von Kleingärten üblicher Größe überdecken.

„Wir müssen uns an das Bundeskleingartengesetz halten“, sagt Günter Latzel, der Vorsitzendes des Kleingartenvereins. Deshalb müssten diese Bäume entfernt werden. Bei Friedhofssträuchern sei man allerdings „auch mal ein bisschen kulant, wenn sie nicht gerade direkt an der Grenze zum Nachbarn stehen“, erklärt Latzel.

Stadt hält Fällung der Bäume für richtig

Die Vorgehensweise des Vereins, nach Ablauf der Brut- und Setzzeit die Parzellen auf heranwachsende Park- und Waldbäume zu kontrollieren und die Pächter zu deren frühzeitiger Beseitigung aufzufordern, sei „im Sinne der Landeshauptstadt Hannover“, sagt Sprecher Dix. Das gelte für den Kleingartenverein Am Davenstedter Holz sogar besonders, da dessen Kolonien von nahezu allen Seiten von großen Bäumen eingerahmt seien. Deshalb seien die angeordneten Fällungen „für den Erhalt der kleingärtnerischen Nutzbarkeit erforderlich“.

Das macht Hoffnung: Dieter Niemeyer hat nachgemessen und festgestellt, dass seine Fichte unter die Baumschutzsatzung fallen müsste. Die Stadt muss dann im Einzelfall entscheiden, ob gefällt werden darf. Quelle: Christian Behrens

Dieter Niemeyer hat dennoch Hoffnung, dass sein Baum bleiben darf. Er hat nachgemessen und festgestellt, dass dessen Stammumfang größer als die laut Baumschutzsatzung bei Nadelbäumen maßgeblichen 80 Zentimeter ist. Stadtsprecher Dix bestätigt, dass die Satzung auch in Kleingärten gilt. Es werde „individuell entschieden“, ob diese Bäume gefällt werden dürfen. Kriterien dafür seien die Gesundheit des Baums sowie dessen ökologische Funktion an seinem Standort.

Laut Stadt sind zwar Änderungen an der Gartenordnung geplant, in denen geregelt ist, welche Bäume in den Kleingärten wachsen dürfen. Dabei gehe es allerdings „vor allem um eine Präzisierung der Begrifflichkeiten“, sagt Sprecher Dix.

