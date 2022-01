Hannover

Die 24 Beweisanträge und 14 Befangenheitsanträge gegen Schöffenrichter Michael Siegfried haben Andreas H. (59) am Mittwoch nichts genutzt. Wegen Betruges in 27 Fällen wurde der vielfach vorbestrafte Mann zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. In der Urteilsbegründung erklärte Richter Siegfried: „Sie sind absolut kein Sympathieträger. Aber davon haben wir uns nicht beeinflussen lassen.“

Das war noch vornehm ausgedrückt. Während der Prozesstage und auch bei der Urteilsverkündung war Andreas H. dem Richter und den Zeugen immer wieder ins Wort gefallen. Seit Langem ist der Mann der hannoverschen Justiz als notorischer Querulant bekannt.

Rechtsanwälte beauftragt und dann die Rechnungen geprellt

So gerne sich der Angeklagte streitet, so unverständlicher sind seine Taten. Denn einen Nutzen hatte er nicht. Andreas H. hat mehr als zwei Dutzend Rechtsanwälte 2017 in der Region Hannover aufgesucht. Er forderte sie auf, mehrere Kollegen zu verklagen. Und unterschrieb üppige Honorarvereinbarungen. Da konnte der Stundenlohn schon mal bei 300 Euro liegen.

Als dann die Rechnungen kamen, ward von Herrn H. nichts mehr gesehen. Als Adresse gab er eine Anschrift in Tegernsee (Bayern) an. Schreiben an diese Adresse blieben in der Regel unbeantwortet.

Im Prozess stellte er sich als vermeintliches Justizopfer dar. Zu jedem Fall äußerte er sich wortreich. Unisono wiederholte er sinngemäß: „Dieser Anwalt war nie tätig für mich.“ Oder: „Der Anwalt hat ein inhaltlich falsches Schreiben an die Gegenseite geschickt.“

Selbst den eigenen Verteidiger abgelehnt

In mehreren Prozesstagen untersuchte Richter Siegfried jeden einzelnen Fall. Dabei habe er festgestellt, dass einmal die Rechtsschutzversicherung sogar gezahlt habe. Doch das Geld sei nie bei dem Anwalt angekommen.

Im Urteil beschrieb der Richter die Vorgehensweise des Angeklagten als planvoll. Im Konflikt sei der Mann auch schon mal zum Gegenangriff übergegangen. Ein Beispiel: Auf die Rechnung eines stadtbekannten Strafverteidigers von 470 Euro reagierte der Angeklagte mit Gegenbezichtigungen. „Der Angeklagte hat mich als Betrüger und Rechtsradikalen bezeichnet. Das ist ja irre“, sagte der Zeuge. Andere Rechtsanwälte zeigte der Angeklagte bei der Anwaltskammer an. Seinen eigenen Anwalt lehnte er im Prozess drei Mal ab. Ging aber nicht, weil er vom Gericht bestellt war. Vor dem Schöffengericht gilt Anwaltspflicht. Der Schaden liegt bei etwa 17.000 Euro.

Weil Andreas H. 17 Vorstrafen hat, davon sechs wegen Betruges, müsse eine Freiheitsstrafe verhängt werden, erklärte der Richter. Der Staatsanwalt hatte zwei Jahre und zehn Monate Haft beantragt, der Verteidiger eine „bewährungsfähige“ Strafe. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Angeklagte ins Rechtsmittel gehen. Fragt sich nur, ob er noch einen Strafverteidiger findet.

Von Thomas Nagel