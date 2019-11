Dieser 86-Jährige aus Hannover wartet seit sechs Wochen auf eine Sterbeurkunde

Hannover

Vor sechs Wochen verlor Karl-Ludwig Harmssen seine geliebte Margrit (85). Doch richtig verabschieden kann sich der Lindener von seiner Ehefrau bis heute nicht: „Ich warte immer noch auf die Sterbeurkunde, um den ganzen Nachlass zu regeln“, sagt er. So wie dem 86-Jährigen geht es vielen Menschen in Hannover, denn das Standesamt Hannover hat seit Monaten arge Personalnot.

Karl Ludwig Harmssen sitzt in seinem Wohnzimmer und schaut auf das leere Sofa neben ihm. „Dort lag sie, als sie ihren Herzinfarkt erlitt“, sagt der groß gewachsene Mann. Sein Alter sieht man ihm nicht an, er wirkt aufmerksam und fit. Doch bei der Erinnerung an seine Frau wird die Stimme des 86-Jährigen brüchig. Es war der dritte Herzinfarkt, den seine Frau innerhalb von drei Jahren erlitt. Doch mit dem anschließenden Krankenhausaufenthalt besserte sich ihre Gesundheit nicht mehr. „Es tat weh, sie so zu sehen“, sagt Harmssen leise.

Warten statt verarbeiten

In seine Trauer hat sich inzwischen Verärgerung gemischt. Verärgerung über Hannovers Behörden. „Es kann ja wohl nicht sein, dass die Verwaltung der großen Stadt Hannover nicht fähig ist, schneller zu arbeiten“, sagt er. Was früher wenige Tage dauerte, nimmt inzwischen viele Wochen in Anspruch. „Eigentlich hatte ich heute einen Termin bei der Bank, um ihr Konto aufzulösen. Das wird aber nichts.“ Auch für die Witwerrente seiner Frau, die früher als Krankenschwester arbeitete, braucht er das Dokument. „Der Tod meiner Frau war leider abzusehen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, danach 14-Tage Urlaub zu machen, um das Ganze zu verarbeiten“, so Harmssen. „Stattdessen sitze ich hier und warte.“

Damit ist der Lindener nicht allein. Den meisten Hinterbliebenen geht es genauso. Bei den Bestattern in Hannover sind die Wartezeiten Gesprächsthema Nummer eins – das habe sich zuletzt auf einer Verbandsversammlung gezeigt, sagt Stefan Burmeister-Wiese, Geschäftsführer von Wiese-Bestattungen. „In den Gemeinden im Umland dauert die Wartezeit nur wenige Tage! Nur Hannover hat solche Probleme.“

Ausnahmeregelung ist Normalität

Aber vor allem die Angehörigen leiden unter den Wartezeiten. Die Auszahlung von Sterbegeldversicherungen oder Lebensversicherungen, Erbschaften antreten, Konten umschreiben, Wohnungen, Handyverträge oder Vereinsmitgliedschaften kündigen – all das ist ohne Sterbeurkunde nicht möglich. Burmeister-Wiese: „Für die betroffenen Angehörigen ist das sehr schlimm. Bei vielen kommen zur Trauer dadurch noch finanzielle Engpässe.“

Glücklicherweise müsse man auf Feuer- und Erdbestattungen in der Regel nicht warten. Wichtig ist dieser auch für die Institute, die nach islamischen Ritus die Toten bereits nach 24 Stunden beerdigt haben müssen. Um alle Bestattungen auch ohne Sterbeurkunde möglich zu machen, wendet das Standesamt einen bestimmten Paragrafen an, der die sogenannte Zurückstellung der Beurkundung und damit die sofortige Beerdigung ermöglicht. „Das ist sonst ein absoluter Ausnahmeparagraf, der aber in Hannover inzwischen Normalität ist“, so Burmeister-Wiese.

Personaldecke dünn

Wie lange dieser Ausnahmezustand noch Normalität ist – dass kann auch die Stadt nicht sagen. Auf NP-Anfrage erklärte Stadtsprecher Udo Möller: „Uns ist die unbefriedigende Situation im Standesamt mit längeren Wartezeiten und schwerer Erreichbarkeit durchaus bewusst. Für uns als Stadt und insbesondere auch für unsere Mitarbeiter ist diese Situation sehr unangenehm! Wir tun alles uns Mögliche, um die Wartezeiten zu verkürzen.“

Seit dem Sommer ist die Personaldecke in mehreren Behörden äußert dünn. In der gesamten Stadtverwaltung sind von 9985 Stellen derzeit 540 Stellen unbesetzt. „An dieser Situation wird sich kurzfristig nichts Grundlegendes ändern, in einigen Bereichen ist Personal augenblicklich überaus schwer oder sogar gar nicht zu bekommen“, so der Sprecher. Dazu kommen zahlreiche krankheitsbedingten Ausfälle. Besonders spürbar ist die Not etwa bei der Elterngeldstelle, wo junge Eltern monatelang auf die erste Zahlung warten. Während sich die Situation in den Bürgerämtern – hier wartete man im Sommer ebenfalls wochenlang auf Termine – laut Stadt etwas entspannt habe, ist sie im Standesamt weiterhin stark angespannt. Die Stadt versucht das personell auszugleichen.

Ausbildung kann nicht starten

Ein erstes Stellenbesetzungsverfahren im Sommer 2019 hatte keinen Erfolg. Erst Mitte Oktober konnten drei Mitarbeiter ausgewählt werden. „Sie werden voraussichtlich Anfang Januar 2020 bei uns anfangen können“, so der Sprecher. Doch ob sie dann auch Sterbe- oder Geburtsurkunden ausstellen können, ist noch nicht klar. Dafür ist eine besondere Ausbildung notwendig, die lediglich an drei Zentren in Deutschland angeboten werde, unter anderem in Bad Salzschlirf. Zuletzt war die Stadt davon ausgegangen, dass die nächsten Schulungen dort erst Mitte 2020 stattfinden können. Inzwischen hat Bad Salzschlirf aber angeboten, schon vorher eine Schulung einzurichten. „Es laufen bereits Gespräche“, so Möller.

Karl-Ludwig Harmssen aus Linden werden diese Gespräche derzeit wenig helfen. Er muss weiter darauf warten, den Nachlass seiner Frau regeln zu können. Der 86-jährige, der sich selbst als Ur-Hannoveraner bezeichnet, in Ehrenämtern und als Wahlhelfer mehrfach tätig war, ist enttäuscht von seiner Stadt. „Unserem neuen Oberbürgermeister Belit Onay würde ich sagen, dass er im Rathaus mal aufräumen soll.“

Von Simon Polreich