Diesel-Affäre: VW gegen Managerin auf der Verliererstraße

Seit 1995 ist die Ingenieurin bei VW. Im Jahr 2017 wurde Dr. Sigrid Meyer (Name geändert) als Hauptabteilungsleiterin ins gehobene Management befördert. Im April 2018 wurde sie fristlos gekündigt. Die Kündigungsgründe: Die Managerin habe die Abschaltautomatik für Dieselfahrzeuge entwickelt; sie habe nicht verhindert, dass diese Technologie eingesetzt wurde und sie habe Daten gelöscht.

Das Arbeitsgericht Braunschweig hatte der Kündigungsschutzklage stattgegeben. Am Montag trafen sich die Kontrahenten vor dem Landesarbeitsgericht wieder. In einer etwas bizarren Kulisse – aus Gründen der Pandemie. Ort der Veranstaltung war das Spielcasino am Raschplatz. Richter Timm Trapp saß vor einer Bühne mit gerafftem, scharlachrotem Vorhang. In dem dunklen Raum ohne natürliches Licht, der eher einem Theater als einem Gerichtssaal glich, drang das Dröhnen der Stadtbahnen durch. Die Klimaanlage rauschte kontinuierlich, nur unterbrochen von einem metallischen Klingen.

VW-Managerin steht unter Anklage

2015 wurde in den USA festgestellt, dass VW-Dieselautos über eine illegale Abschalteinrichtung verfügten. Im Testbetrieb schaltete sich die Technologie ein, und sorgte für gesetzeskonforme Grenzwerte. Auf der Straße war die Schummel-Software hingegen ausgeschaltet.

Wer trägt die Verantwortung dafür? Das wird das Landgericht Braunschweig klären müssen. Gegen Dr. Sigrid Meyer sei Anklage erhoben worden, erklärte Richter Trapp. Aber das müsse nicht unbedingt arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Und hat es wohl auch nicht. Der Landesarbeitsrichter machte ziemlich deutlich, dass die Kündigung (fristlos wie fristgerecht) nicht in Ordnung waren. „Die Klägerin hat nicht weisungswidrig gehandelt“, stellte Richter Trapp fest. Hätte sie sich geweigert, die Software zu entwickeln, hätte ihr wohl die Kündigung gedroht.

VW hat Fristen versäumt

Und die Managerin habe sich an ihren Vorgesetzten gewandt, um auf die Problematik der Schummel-Software hinzuweisen. Mehr musste sie nicht tun, befand der Richter. Auch beim Löschen der Daten habe sie gedacht, im Sinne des Unternehmens zu handeln.

Für eine fristlose Kündigung sei die Frist von zwei Wochen ohnehin verstrichen, so Richter Trapp. Aber auch für eine ordentliche Kündigung sei zu viel Zeit verstrichen. „Schon 2017 hatte VW volle Kenntnis über die Vorgänge.“ Bis zur Kündigung im August 2018 sei also einige Zeit vergangen, und Sigrid Meyer sei überdies im April 2017 noch befördert worden. Was der Richter nicht sagt, aber offenkundig ist: Die Ingenieurin ist ein Bauernopfer.

Klägerin darf mit hoher Abfindung rechnen

Das Urteil wird am 11. April verkündet. Bis dahin haben die Parteien Zeit, die aufgenommenen Vergleichsgespräche zu beenden. VW hatte der geschassten Mitarbeiterin eine Stelle in China angeboten. Das hatte sie dankend abgelehnt. „Wir schauen weltweit, aber es ist schwer, eine angemessene Position zu finden“, erklärte ein VW-Anwalt. Also läuft alles auf eine Abfindung hinaus.

Richter Trapp gab der Klägerin mit auf den Weg: Eine Abfindung unterhalb der Summe, die sie an Arbeitseinkommen noch zu erwarten habe, könne er ihr nicht empfehlen. Es wird also sehr teuer für das Unternehmen.

