Oberbürgermeister Belit Onay verlieh am Donnerstag vier starken Frauen die Plakette für Verdienste um die Landeshauptstadt Hannover. Mit einem Dreivierteljahr coronabedingter Verspätung bekamen Régine Aniambossou (56), Rita Girschikofsky (76), Ruth Gröne (88) und Almut Malfeld (58) die Stadtplakette für ihr ehrenamtliches Engagement in der Landeshauptstadt – und damit eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt Hannover vergibt.

Onay, der die Stadtplaketten erstmals in seiner Funktion als Oberbürgermeister verlieh, lobte die Energie, die Courage, das Durchsetzungsvermögen sowie die Standhaftigkeit der vier Frauen: „Sie setzen sich für ein vielfältiges, aufgeschlossenes und buntes Hannover ein“, so der OB in seiner Festrede.

Für ihn sei die Verleihung der Stadtplakette durchaus auch politisch. Er hob hervor, dass bei dieser Ehrung zum ersten Mal ausschließlich das Engagement von Frauen in den Vordergrund gerückt werde: „Der Einsatz von Frauen in unserer Gesellschaft wird oft verkannt oder verniedlicht“, bedauerte der OB. Dabei sei das Engagement von Frauen unverzichtbar. Dass nun vier Frauen die Stadtplakette verliehen bekamen, setzt demnach ein Zeichen. Aktuell leben 27 Frauen und 32 Männer mit Stadtplakette in Hannover: „Wir sind also auf einem guten Weg zur Parität.“ Seit der ersten Verleihung 1959 wurden bisher 158 Stadtplaketten verliehen, nicht nur an Einzelpersonen, sondern auch an Gruppen, Vereine und Initiativen. Die Plaketten werden jeweils in der Mitte und am Ende einer Wahlperiode des Stadtrates vergeben.

Régine Aniambossou

Die Französin Régine Aniambossou, die nun seit 30 Jahren in Hannover lebt, engagiert sich im Netzwerk „baobab – zusammensein e.V.“ In Niedersachsen leben etwa 40.000 Menschen mit afrikanischen Wurzeln. Das Netzwerk „baobab“ aus afrikanischen Communities hat sich seit der Gründung 2013 von einem Projekt im Bereich der Gesundheitsprävention immer stärker zu einem Netzwerk für Gesundheit und Teilhabe für die Communities entwickelt. Im Netzwerk trägt Aniambossou als Vorstandsmitglied dazu bei, zugewanderte Frauen und Mädchen zu fördern. Sie steht damit für eine aufrechte und authentische emanzipatorische Teilhabepolitik in Hannover. Eine Kernaufgabe ist zudem das Projekt Mouharaba: Frauen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, berät und unterstützt Aniambossou.

Hält ihre Dankesrede: Régine Aniambossou bekam die Stadtplakette von Oberbürgermeister Belit Onay für ihr ehrenamtliches Engagement verliehen. Quelle: Michael Wallmüller

„Für mich war es schon immer selbstverständlich zu helfen“, erzählt Aniambossou im NP-Gespräch. Schon in der Schule habe sie Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützt: „Dabei habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob ich etwas zurückbekomme.“ Die 56-Jährige kam von Frankreich als Aupair vor 30 Jahren nach Hannover und ist in der Landeshauptstadt geblieben.

„Régine Aniambossou ist die Stimme Afrikas in Hannover“, lobte Onay. Die Not in Afrika bedingt durch Ausbeutung von Ressourcen und politischer Einflussnahme sei noch immer sehr groß, wodurch sich auch die anhaltende Fluchtbewegung erkläre. Umso wichtiger sei die emanzipatorische Teilhabepolitik für Menschen mit afrikanischen Wurzeln.

Rita Girschikofsky

Rita Girschikofsky (76) war von 1994 bis 2018 Präsidentin des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV) und baute unter anderem einen Landestrainer- und -trainerinnenstab auf. Seit 2004 ist sie Vorsitzende des Stadtsportbundes (SSB) der Landeshauptstadt und setzt sich für die 356 Vereine mit ihren 108.581 Mitgliedern ein. Hohe Ehrenämter und einflussreiche Funktionärsaufgaben sind ihr dabei genauso vertraut und wichtig wie basisnahe Übungsleiter-, Kampfrichter- und Leichtathletik-Helfertätigkeiten.

Ehrung für langjähriges Engagement: Oberbürgermeister Belit Onay überreicht Rita Girschikofsky die Stadtplakette. Quelle: Michael Wallmüller

„Sportvereine leisten eine ungemein wichtige soziale Arbeit“, betont Girschikofsky im NP-Gespräch. Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleitende würden die Kinder und Jugendlichen beispielsweise stets auch erziehen und soziale Kompetenzen fördern: „Ohne eine eine vielfältige Sportlandschaft bräuchte die Stadt Hannover eine Menge mehr Sozialarbeiterstellen“, glaubt Girschikofsky. Wichtig sei ihr auch die sportliche Integration von Geflüchteten und die Förderung von Inklusion.

„Rita Girschikofsky ist eine Marathonfrau und eine Zehnkämpferin zugleich“, lobte OB Onay das langjährige Engagement der 76-Jährigen, „sie hat einen langen Atem und Endspurtqualitäten“, so der OB.

Ruth Gröne

Ruth Gröne (88) setzt sich als Zeitzeugin und Betroffene dafür ein, die Erinnerung und das Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und der Judenverfolgung lebendig zu halten. Ihr Lebenswerk ist das 1994 errichtete Mahnmal für das Konzentrationslager Ahlem, für dessen Errichtung sie sich über zehn Jahre als Gründungsmitglied des Arbeitskreises „Bürger gestalten ein Mahnmal“ einsetzte.

Klare Worte: „Es ist unserer aller Aufgabe sich für Toleranz und gegen Antisemitismus einzusetzen“, forderte Gröne bei ihrer Dankesrede. Quelle: Michael Wallmüller

„Es ist unserer aller Aufgabe sich für Toleranz und gegen Antisemitismus einzusetzen“, forderte Gröne. Sie ist 1933 in Hannover geboren worden und hat den Nazi-Terror demnach miterlebt: „Mein Vater ist vom Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg in der Reichsbahn mit rund 9000 Personen ins Konzentrationslager Sandbostel gefahren worden“, erzählt Gröne im NP-Gespräch. In Sandbostel angekommen, habe es weder Betten noch Essen für die KZ-Häftlinge gegeben: „Mein Vater ist an Typhus zugrunde gegangen“, sagt Gröne. „Bis ich den Mut gefasst habe, über die Geschehnisse zu sprechen, hat es eine Weile gedauert“, so die 88-Jährige, „aber es muss sein, damit so etwas nicht wieder passiert.“

„Ruth Gröne engagiert sich in herausragender Weise dafür, Kinder und Jugendliche über den Nazi-Terror und seine Folgen zu informieren und aufzuklären“, lobte OB Onay. Als letzte noch in Hannover lebende Zeitzeugin des Holocaust habe Gröne die Landeshauptstadt Hannover als wertvolle Kooperationspartnerin bereichert und dem Archiv unzählige Fotos, dokumentarische Unterlagen und persönliche Erinnerungen zur Verfügung gestellt. „Ihr Einsatz für eine lebendige Erinnerungskultur in Hannover ist beispielhaft“, so OB Onay.

Almut Maldfeld

Almut Maldfeld (58) setzt sich als Geschäftsführerin des Freiwilligenzentrums Hannover e.V. gemeinsam mit ihrem Team dafür ein, Bürgerinnen und Bürger zu einem Engagement zu ermutigen und dabei die vielfältigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen der Hannoveraner und Hannoveranerinnen einzubringen. Das Freiwilligenzentrum bietet eine Möglichkeit der Vernetzung für Ehrenamtliche und unterstützt Vereine und Initiativen.

Almut Maldfeld bekam stellvertretend für das Freiwilligenzentrum Hannover die Stadtplakette überreicht. Quelle: Michael Wallmüller

„Aktuell gibt es 1000 offene Einsatzstellen im Ehrenamt“, erzählte Maldfeld im NP-Gespräch. Das Team des Freiwilligenzentrums unterstütze dabei, diese Stellen zu füllen und Menschen, die ein Ehrenamt übernehmen möchten, eine passende Stelle zu vermitteln. 700 gemeinnützige Organisationen suchen über das Freiwilligenzentrum nach Ehrenamtlichen.

„Ohne das Freiwilligenzentrum Hannover e.V. und die verlässliche Arbeit von Almut Maldfeld wären viele gemeinnützige Projekte und Initiativen nicht vorstellbar“, betonte OB Onay. Auch sei es Almut Maldfeld wichtig, dass sich die Stadtpolitik weiterhin für das ehrenamtliche Engagement stark mache und demokratische Teilhabe stärker gefördert und unterstützt werde.

Eintrag ins Goldene Buch

Im Anschluss an die Festrede des Oberbürgermeisters und die Verleihung der Stadtplaketten trugen sich die Preisträgerinnen in das Goldene Buch der Stadt Hannover ein. Dieses hatte das Rathaus bis dato erst ein Mal verlassen – zum Besuch des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama.

Wegen der Corona-Regeln konnte die Verleihung der Stadtplakette nicht wie sonst üblich im Neuen Rathaus gefeiert werden und war in den Kuppelsaal des Hannover Congress Zentrums umverlegt worden, damit die rund 100 Gäste aus Stadträten, Ehrenbürgern und Trägern der Stadtplakette beiwohnen konnten. „Dass das Goldene Buch das Rathaus jetzt zum zweiten Mal verlassen hat, zeigt, wie wichtig uns dieser Anlass ist“, so OB Onay.

Von Sophie Peschke