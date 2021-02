Hannover

Nach dem massiven Wintereinbruch und Ausfällen durch Frostschäden an zahlreichen Stadtbahn-Strecken nimmt die Üstra am Wochenende den Verkehr auf weiteren Strecken wieder auf.

Seit Sonnabendmorgen sind auch Stadtbahnen der Linien 3, 5 und 9 auf Teilstrecken wieder in Hannover unterwegs.

Weitere Stadtbahnen fahren wieder

Auch auf weiteren Strecken normalisiert sich der Betrieb nach und nach – zumindest teilweise. Inzwischen wieder im Einsatz sind Stadtbahnen auf den Linien 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 und 11.

Es kommt allerdings noch immer vielerorts zu Einschränkungen – oft kann nur ein Teilbereich der Strecke angefahren werden. Die Linie 10 fährt nicht oberirdisch durch die City sondern über die Tunnelstrecke zum Hauptbahnhof. Auf anderen Strecken muss auf Busse ausgewichen werden.

Überblick zu den aktuellen Stadtbahn-Einschränkungen

Auch im Bus-Betrieb sollten Fahrgäste die aktuellen Einschränkungen beachten.

Stadtbahn-Betrieb am Mittwoch eingestellt

Am Mittwoch hatte der Betreiber via Twitter angekündigt, wegen Frostschäden im gesamten Netz den Stadtbahnverkehr einzustellen. Am Donnerstag sah es noch so aus, als könnte der Betrieb erst am Montag wieder aufgenommen werden.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit Tagen bei schwierigsten Witterungsbedingungen draußen vor Ort im Einsatz“, sagte Üstra-Personal-Vorständin Denise Hain.

Die Ursachen der vielen Schäden würden noch erforscht, gab der Betreiber bekannt. Vor allem Gehwegplatten an Übergängen, aber auch Bitumen- und Asphaltpflasterungen an Gleisen seien durch den Wintereinbruch nach oben gedrückt worden – die Stadtbahnen hätten sie nicht mehr überfahren können.

Frostschäden auf den Stadtbahn-Strecken

Vermutet wird, dass wegen der starken Niederschläge vor dem Wintereinbruch der Untergrund mit Wasser gesättigt war. Der Frost drückte die Platten dann nach dem Temperatursturz nach oben. Denkbar sei auch, dass die Stadtbahnen beim Fahren Schnee unter die Anlagen gedrückt haben und diese so angehoben wurden.

Abonnenten des Großraum-Verkehrs Hannover erhalten wegen der Ausfälle erneut einen Treue-Bonus von 20 Prozent für die Monate März und April 2021, kündigte die Üstra an.

