Diese Regeln gelten, wenn Hannover die 35er-Inzidenz überschreitet

Hannover

Die Zeit der sinkenden Inzidenzen ist vorbei: Bereits seit Tagen steigt die Zahl der Neuinfektionen in der Region Hannover wieder deutlich an. Seit der vergangenen Woche gelten wieder Verschärfungen der Corona-Regeln und die könnten in den kommenden Tagen sogar noch strenger werden. Setzt sich die Entwicklung der vergangenen Tage fort, könnte in der Region bereits am Freitag der Inzidenzwert 35 überschritten werden. Ist dies fünf Werktage in Folge der Fall, gelten wegen des hohen Infektionsgeschehens neue Verschärfungen.

Die Konktaktbeschränkungen werden dann wieder deutlich strenger ausfallen: Künftig dürfen sich nur noch zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Unter-14-Jährige dürfen sich zudem in Gruppen mit bis zu zehn Kindern treffen.

Testpflicht für Restaurants gilt wieder

Auch in der Gastronomie machen sich die steigenden Zahlen bemerkbar: Künftig dürfen wieder nur 50 Prozent der Tische in Restaurants belegt werden, zudem gilt ab 23 Uhr eine Sperrstunde. Besucherinnen und Besucher müssen ein negatives Testergebnis vorweisen, wenn sie im Restaurant Platz nehmen wollen, draußen gilt keine Testpflicht. Private geschlossene Feiern sind untersagt. Anders ist das bei der Außengastronomie: Dort sind Feiern mit bis zu 50 Teilnehmenden erlaubt.

Clubs und Diskotheken müssen wieder schließen.

Hallenbäder müssen wieder schließen

Die steigende Inzidenz wirkt sich auch auf den Sport aus: Umkleiden und Duschen auf Sportanlagen werden wieder geschlossen. Kontaktsport ist dann auf maximal 30 Personen beschränkt – Genesene und Geimpfte zählen nicht mit. Erwachsene müssen einen negativen Testnachweis vorlegen.

Freibäder bleiben zwar weiterhin geöffnet, allerdings werden Hallenbäder ab einer Inzidenz von 35 wieder geschlossen. Auch Saunen müssen wieder schließen.

Von Mandy Sarti