Hannover

Die Unsicherheit um Corona-Quarantäneregeln in Schulen und Kitas ist groß. Seit Beginn des neuen Schuljahres hatten unterschiedliche Aussage des Gesundheitsamtes der Region und von Schulleitern für Verwirrung bei Eltern gesorgt. Die Region hat daher nochmals die wichtigsten Regeln in einem Leitfaden zusammengefasst.

Was müssen Eltern von Schul- oder Kita-Kindern beachten, wenn ihr Kind positiv auf Corona getestet worden ist?

Das Kind muss unmittelbar nach Hause gehen und in Quarantäne bleiben. Die Region weist Eltern daraufhin, dass sie verpflichtet sind, unverzüglich die Schule oder Kita sowie das Gesundheitsamt über das positive Testergebnis zu informieren. „Ab dem Moment des Testergebnisses beginnt die 14-tägige Quarantänezeit“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. War das Testergebnis ein positiver Schnelltest, sollte das Ergebnis durch einen PCR-Test beim Haus- oder Kinderarzt bestätigt werden.

Wie sollen Eltern das Gesundheitsamt informieren?

Nicht telefonisch, sondern per Mail an folgende Adresse: meldung-corona@region-hannover.de. Wichtig sind für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes dabei folgende Informationen: Der Name der infizierten Person, die Art des Tests und wann dieser gemacht wurde. Die Eltern erhalten kurz darauf eine Bestätigungsmail mit Informationen zur weiteren Vorgehensweise und zum Umgang mit Kontaktlisten.

Müssen Eltern und Geschwister oder andere Familienmitglieder, die im selben Haushalt leben, auch in Quarantäne?

Ja. Auch die Familie des infizierten Kindes muss sich in Quarantäne begeben. Einzige Ausnahme sind dabei vollständig Geimpfte und Genesene.

Was müssen Eltern noch machen?

Alle engen Kontaktpersonen des infizierten Kindes auflisten. „Dazu gehören Mitschüler oder Kita-Freunde genauso wie Personen, mit denen sich das Kind in der Freizeit, etwa beim Sport, getroffen hat“, erläutert Borschel. Diese Personen müssen die Eltern selbstständig in Zusammenarbeit mit Schule oder eben Kita informieren.

Wer gilt in Schulklassen als enge Kontaktperson?

Dazu heißt es im Leitfaden der Region: „An Schulen sind enge Kontaktpersonen in der Regel nur die direkten Sitznachbarn. In Kitas hängt die Zahl der Kontaktpersonen von der Größe der Kita-Gruppen ab. Die Kita-Leitung muss hier festlegen, wer als enge Kontaktperson definiert wird.“ Allerdings werde stets im Einzelfall geprüft, heißt es weiter.

Und was machen Eltern von Kindern, die Kontaktpersonen an Schulen oder Kitas sind?

Sobald die Eltern darüber informiert wurden, dass ihr Kind Kontaktperson ist, gilt eine sofortige Quarantäne. Diese wird ab dem ersten Tag nach dem letzten Kontakt für zehn Tage gerechnet. Auch hier gilt wieder: Wer vollständig geimpft oder genesen ist, muss nicht in Quarantäne.

Müssen Kinder, die als Kontaktperson gelten, getestet werden?

Grundsätzlich ja, sagt Regionssprecher Borschel: „Um festzustellen, ob sie selbst infiziert sind.“

Können sich Kinder vorzeitig aus der Quarantäne freitesten lassen? Genau in diesem Punkt hatte es ja zuvor unterschiedliche Aussagen gegeben.

Schulkinder können nach fünf Tagen aus der Quarantäne mit einem offiziellen negativen Schnelltest, der im Testzentrum, beim Arzt oder in der Apotheke gemacht wurde, heraustesten. Dies sei möglich, so die Region, da es an Schulen weiterhin eine regelmäßige Testpflicht gebe. Und: Auch Kita-Kinder können nach fünf Tagen mittels PCR-Test aus der Quarantäne herausgetestet werden, jedoch erst nach sieben Tagen mit einem offiziellen Schnelltest. Kontaktpersonen, die jedoch zwischenzeitlich Corona-Symptome entwickelt haben, können sich nicht freitesten.

Bekommen Eltern eine Bescheinigung über das Freitesten?

Nein, das Gesundheitsamt stellt keine Bescheinigung über die Freitestung aus. „Es reicht, das negative Testergebnis in der Schule beziehungsweise in der Kita vorzuzeigen“, sagt Borschel.

Von Britta Lüers