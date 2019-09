Diese Lehrerin aus Hannover begleitet die größte Arktis-Expedition aller Zeiten

Hannover

Es die größte Arktis-Expedition aller Zeiten, die am 20. September in Tromsø ( Norwegen) startet: Ein Jahr lang soll das deutsche Forschungsschiff Polarstern quer durch die zentrale Arktis driften. Dazu lässt sich der Eisbrecher im Packeis festfrieren, um mit den gewaltigen Schollen über den Nordpol zu treiben – ohne eigenen Antrieb und nach dem Vorbild der Polarreise von Fridtjof Nansen (siehe Info). „Eine Operation dieser Größenordnung hat es in der Arktis noch nie gegeben. Wir rücken in Regionen vor, die jenseits unserer Vorstellungskraft sind“, sagt Expeditionsleiter Markus Rex.

Mit der 140 Millionen teuren Reise wollen die Wissenschaftler die Folgen des Klimawandels auf die Lebensvielfalt der Arktis erforschen. Rex: „Die Arktis ist quasi das Epizentrum der Erderwärmung. Unsere Klimamodelle bilden die dramatische Erwärmung bisher aber nicht realistisch ab.“ Rund 600 Menschen aus 17 Nationen nehmen an der „Mosaic“-Expedition unter Leitung des Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut teil. Mit dabei: auch eine Lehrerin aus Hannover.

Polarstern Quelle: Dpa

Friederike Krüger (28) unterrichtet Deutsch und Erdkunde an der IGS Bothfeld. Die 28-Jährige ist eine von zwei Pädagogen, die die Arktis-Expedition sechs Wochen begleiten. Die Lehrerin wird dabei nicht an Bord von Deutschlands größtem Forschungsschiff sein, sondern auf dem russischen Eisbrecher „Akademik Federov“ – gemeinsam mit zahlreichen Wissenschaftlern. Krüger: „Anders als die Polarstern darf sich unser Schiff dort nicht einfrieren lassen, sonst kommen wir nicht mehr weg. Deshalb müssen wir die Rückfahrt antreten, bevor das Eis dort oben komplett zufriert.“ Während die Außentemperatur in der Arktis mit 0 Grad ab Ende September noch relativ mild ist – im Winter fällt das Thermometer auf bis zu minus 45 Grad –, soll es an Bord fast tropisch sein, so Krüger: „Die Russen heizen offenbar gut ein. Mir wurde geraten, viele T-Shirts einzupacken.“ Für die Ausflüge aufs Eis hat sie einen roten Spezialanzug. „Mit meiner normalen Winterjacke käme ich nicht weit. Mir wird schon schnell kalt.“

Der Forschungseisbrecher «Polarstern» des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung liegt im ewigen Eis der sommerlichen Antarktis (Foto vom Dezember 2004). Der Forschungseisbrecher «Polarstern» wird seine aktuelle Antarktis-Expedition früher als geplant beenden. Hydraulische Probleme beim Antrieb seien dafür der Grund, wie das Alfred-Wegener-Institut (AWI) am 06.01.2015 mitteilte.

Wie weit ist der Klimawandel bereits in der Arktis ?

Die Wissenschaftler docken mit der Polarstern in der Zentralarktis an einer stabilen Eisscholle mit einem Durchmesser von mehreren Kilometern an. Auf der Scholle wird ein zentrales Forschungscamp aufgebaut, weitere Messstationen werden bis zu dutzende Kilometer entfernt auf dem Meter dicken Eis aufgebaut. Vor Ort soll im Meerwasser, im Eis und in der Atmosphäre gemessen werden.

Die IGS-Lehrerin will den Wissenschaftlern dabei so oft wie möglich zuschauen, aber auch das Leben an Bord und auf dem Eis genau beobachten. „Ich möchte für meine Schüler und alle anderen Interessierten Interviews führen, Videos filmen, Reportagen schreiben.“ Und zusammen mit dem Berliner Physiklehrer Falk Ebert, der ebenfalls an Bord ist, aus den Erlebnissen und Erkenntnissen der Arktis-Expedition Unterrichtsmaterialien erstellen. „Darauf können später alle Schulen zugreifen.“

Ganz neu sind Gletscher für die 28-Jährige nicht, bei ihren Island-Reisen hat sie schon welche gesehen. „Da habe ich das Gefühl bekommen, wie gewaltig und zugleich wie bedroht diese Eisriesen sind. Das Geräusch, wenn Eis am Gletscher schmilzt, wenn Gletscher aneinanderreiben. Das ist atemberaubend und traurig zugleich.“ Krüger hat daher eine Mission, die sich während ihres Erdkundestudiums noch verstärkt hat: „Ich will dazu beitragen, dass diese akute Dramatik endlich auch hier in den Köpfen ankommt, Der Klimawandel ist keine Fakenews, er ist real und die Folgen sind verheerend. Ich war fast wie getrieben, an dieser Expedition teilzunehmen.“

Von Britta Lüers