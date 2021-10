Diese Laternenumzüge finden 2021 in Hannover statt

Hannover

Die Tage werden kürzer, die Schatten der abendlichen Laternen länger: Auch in diesem Jahr finden in und um Hannover wieder einige Laternenumzüge statt.

Die Termine im Überblick:

Ende Oktober lockt die Illumination mit Laternenmusik zum herbstlichen Spaziergang durch den Großen Garten – statt des traditionellen Laternenumzugs. Aufgrund der limitierten Ticketanzahl ist es ratsam, den Vorverkauf zu nutzen. Dieser startete am 1. Oktober an der Kasse des Großen Gartens und im Infopavillon der Herrenhäuser Gärten. Erwachsene zahlen 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt, benötigen allerdings ein kostenloses Ticket. Die Tickets sind datumsgebunden. Der Einlass beginnt eine Stunde vor dem Start der Illumination. Die Termine: 29.10.2021 (ab 18.30 bis 19.30 Uhr), 30.10.2021 (ab 18.30 bis 19.30 Uhr), 31.10.2021 (ab 17.30 bis 18.30).

Vorverkaufsstellen Kasse Großer Garten Herrenhäuser Straße 5, 30419 Hannover Telefon 0511/168 34000 Montag bis Sonntag von 9 Uhr bis 17 Uhr Infopavillon Herrenhausen Telefon: 0511/168-47743 Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr

Der Erlebnis-Zoo Hannover bietet an den ersten beiden Novemberwochenenden statt des klassischen Laternenumzugs mehrere Laternenspaziergänge an Abenden an. Buchbar hier im Internet, Kosten pro Person 6 Euro.

Am 2. November startet der Laternenumzug der Schreberjugend Hannover e.V. Um 19 Uhr geht es an der Friedrich-Klug-Straße 8 los.

Am Sonntag, dem 7. November geht es in Lehrte rund: Der Laternenumzug des SV 06 und des Lehrter SV startet um 18 Uhr am Neuen Zentrum. Ziel ist das Vereinsheim des SV 06.

In Wettbergen startet der Laternenumzug am Donnerstag, dem 11. November. Los gehts um 18 Uhr an der Johannes-der-Täufer-Kirche, Treffpunkt ist um 17.30 Uhr.

Der Laternenumzug in Vinnhorst startet wie gewohnt – am Sonnabend, dem 13. November, von 15 bis 21.50 Uhr. Treffpunkt ist der Rathausplatz.

Die Kita St. Joseph in Vahrenwald veranstaltet ihren Laternenumzug am Sonntag, dem 14. November ab 16 Uhr.

Hinweis: Alle Termine ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veranstaltungen werden an die aktuelle Coronalage angepasst. Die Liste wird immer wieder aktualisiert. Fehlt Ihnen ein Termin? Bitte schreiben Sie an online@neuepresse.de

Von NP/okz