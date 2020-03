Diese Konzerte in Hannover sind abgesagt – und diese nicht

Hannover

Da können die Fans nur noch traurig sein, kein James Blunt, keine Loredana, kein Helge Schneider. Gerade die Großereignisse aus dem Pop-Bereich sind sämtlich von der aktuellen Verfügung betroffen, mit der die Region Großveranstaltungen von mehr als 1000 Personen verbietet – und das haut gerade in diesen Wochen voll rein, denn das Frühjahr ist traditionell eine konzertreiche Zeit.

Kurzfristig wurde die Show der „Drei ???“ für heute in der Tui-Arena per Einzelverfügung untersagt. In die Schließungszeit fallen demnach Auftritte in Tui-Arena, Swiss Life Hall und Kuppelsaal wie die von Gregory Porter, Paw Patrol, Simple Minds, Kummer, Wirtz, Lord of the Dance und auch das große Gastspiel Disney on Ice, das drei Tage in der Tui-Arena gastieren wollte. Für die anderen Konzerte im Aegi, im Capitol, die theoretisch über 1000 Gäste haben können, müsste wohl tagesaktuell ermittelt werden, ob sie über der Grenze liegen. Glocksee, Pavillon oder auch Lux liegen naturgemäß unter dem Limit.

Wie reagiert Hannover Concerts?

Vom Veranstalter Hannover Concerts gab es bis gestern Abend noch keine Reaktion. Die Homepage von Hannover Concerts war bis in den späten Abend nicht aktualisiert, kündigte immer noch an, dass es keine Einschränkungen gibt.

Was mit den Tickets passiert, ist insofern noch unklar: Ob sie wie üblicherweise an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden können, wo sie gekauft wurden. Ob es und wann Ersatzkonzerte geben wird, ist auch noch völlig unklar.

Die Staatstheater werden ihren Spielbetrieb dagegen weiter aufrecht erhalten. „Wir werden den Zuschauerraum soweit reduzieren, dass wir deutlich unter 1000 Besucher kommen“, so Christiane Hein, Pressesprecherin der Oper. Eine höhere Ansteckungsgefahr sieht sie nicht: „Wir sind gut durchlüftet.“ Da das Schauspielhaus nur 630 Plätze hat, fällt es automatisch nicht unter die Verfügung. Wie auch die vielen kleineren Bühnen der Off-Szene.

Von Henning Queren