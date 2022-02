Eintopf – der Name spricht bereits für sich – wird in nur einem Topf zubereitet. Dabei muss das ein wenig in Vergessenheit geratene Gericht bäuerlichen Ursprungs nicht immer nach Arme-Leute-Essen schmecken. Rebecca Nonnast, Küchenchefin im „Vier Jahreszeiten“ hat vier pfiffige Eintopfkreationen für Sie zubereitet. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!