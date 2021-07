Diese Berufsbildende Schule in Hannover hat jetzt 119 Luftreiniger

Hannover

Andreas Hartkopf (21) und Tilman Wahlandt (22) sitzen in ihrem Klassenraum in der Multi Media Berufsbildenden Schule (MMBbS) an der Expo Plaza. Im Hintergrund surren zwei Luftreiniger. Es ist die erste Unterrichtsstunde mit den Luftfiltern: „Und damit die Rückkehr ins normale Leben“, findet Lehrerin Eike Witkowski (50), die nach Monaten ohne Präsenzunterricht nun wieder vor rund 20 Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer steht.

119 Luftreiniger wurden an der MMBbS installiert, mindestens zwei in jedem Klassenraum. Damit hat die MMBbS genau das erreicht, wofür sich Elternvertreter und Lehrerverbände seit Beginn der Pandemie einsetzen: Mehr Sicherheit an der Schule. „Wir sind, was den Gesundheitsschutz betrifft, die sicherste Schule Niedersachsens“, sagte Schulleiter Joachim Maiß am Donnerstag während einer Pressekonferenz, bei der die Luftreiniger der Firma Miele gezeigt wurden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Berufsbildende Schule war während der Pandemie komplett geschlossen worden. Der Grund: Die Schule verfügt lediglich über Kippfenster. Das Stoßlüften, welches zu den Vorgaben des Kultusministeriums für den Schulbetrieb zählt, ist an der MMBbS nicht möglich. „Das war eine Katastrophe für die Schule“, sagte Maiß. Die Schüler waren die gesamte Zeit im Homeschooling unterrichtet worden.

„Für derartige Fälle eröffnet der ‚Niedersächsische Rahmenhygieneplan Corona Schule’ die Option eines ergänzenden Einsatzes von mobilen Luftfiltergeräten“, sagte Regionssprecherin Frauke Bittner. Daher habe die Region Hannover entschieden, über das Förderprogramm des Landes 119 mobile Geräte für insgesamt 188.000 Euro für die MMBbS zu beschaffen. „Diese Anschaffung wird der Schule helfen, den Anforderungen an den Präsenzunterricht flexibel zu entsprechen“, so Bittner.

„Sicherer Start ins nächste Schuljahr“

Durch die Luftreiniger sei das Sicherheitsproblem gelöst, die Schule habe wieder öffnen können: „Nach den Sommerferien ist jetzt ein sicher Start in das nächste Schuljahr möglich“, so der Schulleiter. Die Luft, die in die Geräte eingezogen wird, geht an den Fasern der dicken Filterkartuschen vorbei, während die Viren und Pollen im Filter stecken bleiben. Damit der Filterwechsel nicht gefährlich ist, wird die Filterfläche in einem sogenannten Thermo-Control-Vorgang auf 70 Grad erhitzt und eventuelle Viren dadurch abgetötet. „Das Gerät ist ein absoluter Selbstläufer“, versprach Jan Busch vom Mielewerk in Lehrte. Lediglich einmal jährlich müsse der Filter gewechselt werden. Das könne ein Haustechniker der Schule oder ein Service-Mitarbeiter von Miele übernehmen.

Sie lassen sich rollen: Diese Luftreiniger der Firma Miele stehen nun in den Klassenräumen der MMBbS. Quelle: Frank Tunnat

Vorteil der Luftreiniger: Sie filtern nicht nur Corona-Viren, sondern auch Pollen und andere Viren wie etwa das Influenzavirus. Die Luftreiniger der MMBbS sind so programmiert, dass sie ab 7.30 Uhr automatisch hochfahren. Um 17 Uhr schalten sie wieder ab. Bis zu zwei Geräte können an eine herkömmliche 230 Volt-Steckdose angeschlossen werden: „Ein Gerät verbraucht etwa 184 Wattstunden pro Tag. Das sind unter 10 Cent pro Gerät pro Tag“, erklärte Busch. Darüber, dass das die Stromkosten in die Höhe treibe, machte sich Schulleiter Maiß demnach keine Sorgen: „Da verbrauchen die Computer an den Schülerarbeitsplätzen deutlich mehr Strom.“

Passen in jede Steckdose: Die Luftreiniger verbrauchen nicht mehr Strom als andere Elektrogeräge: „Etwa 10 Cent pro Gerät pro Tag“, erklärte Jan Busch vom Mielewerk in Lehrte. Quelle: Frank Tunnat

Die Luftreiniger will die MMBbS langfristig behalten: „Eine Investition in Luftfilter ist auch für die Zeit nach Corona sinnvoll, um die Schüler in der Grippesaison zu schützen und Allergikern ein besseres Arbeitsumfeld zu bieten“, so Maiß. Zudem könne noch nicht abgesehen werden, welche anderen Viren zukünftig zum Problem werden könnten. „Ich habe als Schulleiter ein sichereres Gefühl, wenn ich jetzt durch die Schule laufe “, sagte Maiß.

„Wir befinden uns in einem Kippmoment. Es bewegt sich was in Sachen Luftreiniger und der Druck ist da“, glaubt Stefan Schlutter, der Pressesprecher des Expo Park Vereins. Von der Auftragsvergabe bis zur Lieferung der 119 Miele-Luftreiniger habe es lediglich drei Wochen gedauert. „Sämtliche Schulen in der Region, mit Luftreinigern über die Sommerferien auszustatten, sollte also machbar sein“, sagte Maiß. Er hoffe, dass die MMBbS ein Vorbild für andere Schulen und Kindertagesstätten sein könne.

Kultusministerium: „Werden Schulträger unterstützen“

Derzeit werde laut Kultusministerium eine Verlängerung des Schutzausstattungsprogramms geprüft: „Die Frage der Lüftungstechnik spielt eine Rolle und Diskussionen um Lüften und Lüftungsgeräte beziehen wir in unsere Überlegungen mit ein“, sagte Ulrich Schubert vom Kultusministerium der NP. Bisher seien bereits eine Millionen Euro für mobile Lüftungsanlagen in niedersächsischen Schulen ausgegeben worden. „Wir begrüßen die Entscheidung des Bundes zur Förderung stationärer Luftreinigungsanlagen in Schulen und werden die Schulträger bei ihren Anträgen gerne unterstützen“, so Schubert.

Was sagen die Schülerinnen und Schüler zu den Luftreinigern?

Tilman Wahlandt (22): Ich bin heilfroh, dass wir jetzt wieder in der Schule unterrichtet werden können und uns dabei sicher fühlen. Ich genieße es richtig, jetzt wieder Mitschüler zu treffen und gemeinsam zu lachen.

IT-Systemkaufmann Tilman Wahlandt (22) genießt es, nun wieder in Präsenz unterrichtet zu werden. Quelle: Sophie Peschke

Frederike Roschke (21): Ich freue mich, dass wir dank der Luftfilter endlich wieder ein normales Klassengefühl haben. Der Online-Unterricht war nicht mein Ding und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich genauso viel gelernt habe wie sonst im Klassenraum.

Mediengestalterin Frederike Roschke (21) lernt lieber im Klassenzimmer. Dank Luftreiniger ist das nun wieder möglich. Quelle: Sophie Peschke

Andreas Hartkopf (21): Dass unsere Schule nun in jedem Klassenraum Luftfilter hat, ist eine große Erleichterung, vor allem, wenn ich an den Winter denke. Denn im vergangenen Jahr saßen wir bei Minusgraden in der eisigen Kälte. Jetzt müssen wir nur die Luftfilter anschalten und haben Sicherheit.

Andreas Hartkopf (21) freut sich auf neu gewonnene Sicherheit. Quelle: Sophie Peschke

Von Sophie Peschke