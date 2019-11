HANNOVER

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 8.30 Uhr, und Mittwoch, 17.50 Uhr aus einem Einfamilienhaus am Nibelungenweg im Stadtteil Badenstedt drei Flaschen gestohlen, in denen sich das für den Menschen tödliche Gift E605 befindet, teilte die Polizei mit. Das Pflanzenschutzmittel – auch „Schwiegermuttergift“ genannt – wurde in der Vergangenheit immer wieder für Selbstmorde und Morde verwendet.

Pflanzengift in Underberg-Flaschen abgefüllt

Nach Mitteilungen der Polizei haben die Einbrecher zunächst eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und sind so ins Innere gelangt. Sie durchsuchten dann die Räumlichkeiten und stießen auf einen Tresor, den die Täter mitnahmen. In dem Tresor befanden sich drei braune Schnapsflaschen (2 cl) der Marke " Underberg". Aber: Entgegen der Beschriftung befindet sich kein Magenbitter in den Gefäßen, sondern das Gift Parathion –also E 605, das in Deutschland verboten ist. Es ist schon in geringen Mengen hochgiftig (toxisch) und kann durch Hautkontakt vom Körper aufgenommen werden. Die Flüssigkeit riecht stark chemisch, so die Polizei weiter.

Jede Polizeidienststelle bei Fund umgehend informieren

Die Polizei warnt dringend davor, bei Auffinden der drei gefüllten Flaschen mit ihnen zu hantieren und rät, die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511 109 27 17 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

Von Andreas Voigt