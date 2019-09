Ernst-August-Galerie: Zwölf Millionen Euro investiert

HANNOVER

Wer Grund zum Feiern hat, soll dies ruhig mal tun. So wie die Ernst-August-Galerie, die zehn Jahre nach Eröffnung ihre Immobilie über Monate ausgebessert, in Teilen neu gestaltet und modernisiert hat. Das ist jetzt abgeschlossen, und nun wird gefeiert, Motto: „Erlebe uns neu“.

Projektmanagement investiert knapp zwölf Millionen Euro

Was damit gemeint ist: „Wir möchten unserer Kundschaft sagen, dass vieles erneuert wurde und die Baustellenphase nun vorbei ist“, sagt Center Manager Martin Wimberger. Immerhin knapp zwölf Millionen Euro hat das ECE Projektmanagement in die Renovierung gesteckt. Darunter fiel etwa die Umgestaltung von rund 100 Mietflächen, für die nach zehn Jahren die Mietverträge ausgelaufen waren und umgebaut wurden für Nachfolger wie Globetrotter, Camp David, Starbucks, Street Kirchen oder Amorino Eiskonzept.

Dritter Eingang „Rosenstraße“ seit wenigen Tagen

Dazu erhielt die Ernst-August-Galerie ein neues Mall-Design mit zeitgemäßem Licht-und Farbkonzept, die WC-Anlagen wurden ebenso überarbeitet wie der Haupteingang. Und: Seit kurzem hat die Galerie einen dritten Eingang an der Haltestelle „Rosenstraße“ – damit etwa Nahverkehrsnutzer direkt in die Galerie gehen können ohne Umweg über die Eingänge Ernst-August-Platz oder Kurt-Schumacher-Straße so wie bisher.

NEU: In der Galerie gibt es jetzt Lounge-Bereiche zum Ausruhen und für einen kleinen Plausch mit Freunden. Quelle: Behrens

30.000 Kunden durchschnittlich am Tag

Alles Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass die Ernst-August-Galerie weiter attraktiv ist – gerade gegenüber dem nach wie vor starken Online-Handel. Mit durchschnittlich 30.000 Besuchern am Tag und 55.000 Besuchern an Spitzentagen rund um Weihnachten gehört der Standort Hannover unter den ECE-Einkaufsgalerien zu den „sehr starken Standorten“, so Martin Wimberger.

RENOVIERUNG FERTIG: Bis zum 5.Oktober heißt die Galerie ihre Kunden mit Aktionen und Rabatten willkommen. Quelle: Behrens

Cupcake-Verkauf für den guten Zweck

„Erlebe uns neu“ zieht sich bis Sonnabend, 5.Oktober hin, den Auftakt machte am Donnerstagnachmittag ein Charity-Cupcakeverkauf mit 3000 Stücken zugunsten von Sonnenstrahl e.V. Am Freitag gibt es ein Late-Night-Shopping bis 23 Uhr, dann unter anderem eine Modenschau, gratis Make-Up und Gewinnspiele im Gesamtwert von 50.000 Euro. Schlagerfans kommen auch auf ihre Kosten, denn Helene Fischer-Double Victoria kommt am 5.Oktober in die Galerie.

FÜR DEN GUTEN ZWECK: Olivia Hamdan (23) und Florian Haase (28) haben am Donnerstag beim Cupcake-Verkauf für die Aktion Sonnenstrahl einen 50 Euro Einkaufsgutschein gewonnen. Quelle: Behrens

