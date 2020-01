Eltern liegen nicht immer richtig, Lehrer auch nicht. Welche Schulform ein Kind schlussendlich besuchen soll, ist keine leichte Entscheidung und besonders bei jungen, in der Entwicklung befindlichen Menschen, von mehr Faktoren abhängig, als nur dem Elternwillen. Was Eltern, Kinder und Lehrer schlussendlich brauchen, sind mehr Informationen und Orientierung, meint NP-Redakteur Sönke Lill in seinem Kommentar.