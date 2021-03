Die neue Lust auf Spiele – aber die Fachhändler gehen leer aus

Hannover

Volker Schäfer trägt eine wärmende Fleecejacke mit dem „Siedler von Catan“-Schriftzug darauf. Er wuchtet einen Verkaufstresen vor sein Geschäft, ein Überbleibsel aus der Zeit, als er noch Mitinhaber des Bambus-Spieleverlags war. Oben drauf kommt eine Tischklingel aus einem „Halli Galli“-Spiel. Die Kunden können kommen. Allein: Sie kommen nicht oder zumindest nicht in dem Maße, wie sie es sollten, zu Schäfers Geschäft „Allerlei Spielerei“ in der Calenberger Neustadt ebenso wenig wie zu den anderen Spiele-Fachgeschäften der Region.

Es ist eine der Absurditäten der Corona-Zeit: Die Spielebranche gehört mit einem Umsatzplus von 23 Prozent im Jahr 2020 (siehe unten) zu den ganz großen Gewinnern des Lockdowns. Im stationären Fachhandel kommt davon nur wenig an; das Geschäft machen andere.

Nur vier bis fünf Kunden pro Tag

„Im Moment kommen am Tag vielleicht vier oder fünf Kunden“, sagt Schäfer: „Als so viel Schnee lag, waren es auch mal nur zwei.“ Er versuche gegenzusteuern: Seit Monaten berät er telefonisch zu Spielen. Auf diesem Wege kann man bei ihm auch die Ware bestellen und später abholen, ein Service, den auch die Kollegen anbieten. Dennoch: Gegen die großen Internet-Versandhändler ist in Zeiten geschlossener Geschäfte kaum anzukommen.

„Wenn wir Glück haben, machen wir jetzt vielleicht 30 Prozent des Vorjahresumsatzes“, sagt Frithjof Hoppmann vom Spielwarengeschäft „Top-In“ in Barsinghausen: „Das Weihnachtsgeschäft war noch sehr gut, aber seitdem ...“ Ihm fehlt vor allem das Geschäft mit den Geburtstagskisten: 120 Stück stehen normalerweise in seinem Laden, individuell gefüllt mit potenziellen Geschenken für Kinder, griffbereit für Geburtstagsgäste.

Unterstützung durch Stammkunden

„Wir haben zum Glück einen unglaublich hohen Stammkundenanteil, und wir haben tolle Kunden, die uns unterstützen“, sagt Nora Schwenger, Mitinhaberin von „Fridolin’s“ am Weißekreuzplatz. Aber: „Unser Umsatz beträgt im Moment vielleicht zehn Prozent dessen, was wir normalerweise machen.“ Was in der Pandemie-Zeit richtig gut laufe, sei alles, was mit Basteln zu tun habe.

Ein- und Zwei-Personen-Spiele seien besonders gefragt, bestätigen alle Händler, Puzzle vorneweg. Aber auch die Nische, die im Gesellschaftsspiele-Sektor immer größer wird, profitiert. Das merkt man auch im „Fantasy-In“ am Aegi. Das Geschäft ist seit jeher spezialisiert auf Fantastisches, Rollenspiele zum Beispiel oder sogenannte Tabletops: Strategiespiele mit Miniaturen, die erst bemalt werden müssen – wozu die Menschen im Lockdown viel Zeit haben. Problem: Die meisten Verlage dieses Segments kommen aus Großbritannien – und der Brexit erschwert derzeit enorm den Nachschub.

Das Fantasy-In setzt schon immer auf Online-Handel als zweites Standbein, und dessen Bedeutung ist noch gestiegen. Auch hier bietet man einen Verkauf an der Tür an – „aber da haben wir deutlich weniger Kundschaft“, sagt Mitarbeiter Bastian Hotho: „Das soll ja auch so sein; sonst würde der Lockdown ja nichts bringen.“

SITUATION: Volker Schäfer von Allerlei Spielerei verkauft auch an der Ladentür – das Umsatzminus macht er damit aber nicht wett. Quelle: Christian Behrens

Die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zweifeln die Händler nicht an: „Bei einer Sturmflut gucke ich ja auch nicht auf den letzten Sandsack und sage, der hat gereicht, den nehme ich wieder weg“, sagt Volker Schäfer von „Allerlei Spielerei“ Er werde schon irgendwie durchkommen, glaubt er.

Ein große Sorge ist weniger, dass die Menschen nach Ende der Pandemie die Lust aufs Spielen verlieren, sondern eher, dass sie sich abgewöhnt haben, in die Fachgeschäfte zu gehen. In einer Umfrage des Handelsverbands Spielwaren äußerten viele die Sorge über die Konkurrenz durch große Drogerien, die nach wie vor geöffnet haben und auch Spiele verkaufen.

Spielwarenhändler Schäfer sieht das allerdings anders: „Das Angebot dort ist sehr eingeschränkt – und mit ist es lieber, dass die Leute Spiele beim Rossmann vor Ort kaufen, als dass sie sich daran gewöhnen, alles im Internet zu bestellen.“

Rekordzahlen für die Branche – aber Sorgen um kleinere Verlage

Es ist ein Satz, den man dieser Tage eher selten hört: „Das gesamte Jahr war sehr beglückend“, sagt Herrmann Hutter und fügt rasch einschränkend hinzu: „für unsere Branche.“ Hutter ist Vorsitzender des Branchenverbands Spieleverlage e.V. und gewohnt, gute Nachrichten zu überbringen: Analoge Gesellschaftsspiele boomen. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Umsatz durchschnittlich um zehn Prozent. 2020 aber, im Jahr der Pandemie, waren es 23 Prozent.

„Es zeigt sich wieder einmal, dass Spiele als Freizeitbeschäftigung sehr gefragt und trendy sind – im Moment wohl auch mangels Alternativen “, so Hutter: „Viele Menschen haben die Freude am Spielen entdeckt.“ Das erweist sich besonders, wenn man auf die Details schaut. Der Kinderspiele-Sektor wuchs nur um zehn Prozent. Das heißt: Das Gros des Wachstums findet im Bereich der Spiele für Erwachsene statt. Besonders gefragt seien Klassiker, so Hutter: „Spiele, an die sich die Menschen jetzt wieder erinnern“.

Großer Gewinner ist der Kosmos-Verlag: Nicht nur hat er mit „Catan“ einen absoluten Evergreen im Programm, sonder mit der „Exit“-Reihe den Bestseller aus dem Pandemie-Jahr überhaupt: Die Escape-Room-Spielen stießen im Jahr 2020 erstmals den jahrelang unangefochtenen Spitzenreiter „Monopoly“ von der Spitzenposition als meistverkauftes Spiel. „Kosmos war der Shootingstar – mit 60 Prozent Wachstum.“

Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten: „Wir sind in großer Sorge um unsere Handelspartner“, sagt Kosmos-Sprecherin Silke Ruoff. Und Karsten Esser vom Pegasus Verlag: „Der geschlossene Einzelhandel ist für uns und unsere Vertriebswege sehr problematisch.“ Er berichtet von einer „brutalen Nachfrage“; im Weihnachtsgeschäft habe sein Verlag den umsatzstärksten Monat der Firmengeschichte erlebt.

Die Verlage brauchen den Fachhandel nicht nur als Handelsposten, sondern als Multiplikatoren: Nur hier entwickelt sich ein Titel vom Geheimtipp über Mund-zu-Mund-Propaganda zum Bestseller, haben auch vermeintlich abseitige Ideen eine Chance, ihr Publikum zu finden. „Viele Geschäfte kämpfen jetzt ums Überleben“, sagt Hutter: „Und auch Kleinstverlage haben jetzt echt ein Problem.“

Große Messen fehlen als Werbeplattform

Ihnen fehlen vor allem die großen Messen als Werbeplattform: Die „Spiel“ in Essen wurde im vergangenen Herbst ins Netz verlegt, die diesjährige Nürnberger Spielwarenmesse vom Januar in den Sommer verlegt. Die großen Verlage stellen trotzdem in Online-Pressekonferenzen ihre Frühjahrsneuheiten vor; die kleinen blieben unsichtbar. Die Programme sind geprägt von Klassiker-Pflege; die Zahl der Neuheiten ist niedriger als sonst.

Grund dafür ist auch ein vergleichsweise luxuriöses Problem: Die Verlage kommen mit der Produktion nicht hinterher. 80 Prozent aller Spiele weltweit werden in China produziert, die Frachtkosten haben sich seit Beginn der Pandemie vervierfacht; die Lieferzeiten nahmen auch zu. Und auch wenn deutsche Verlage verhältnismäßig viel im Inland herstellen, stehen sie vor dem selben Problem: Beim heimischen Zulieferer Ludo Fact, der 120 Firmen beliefert, beträgt die Lieferzeit normalerweise sechs bis acht Wochen. Im Moment sind es bis zu 16.

Eine Konzentration des Marktes droht, auf wenige, bewährte Marken. das aber will niemand: Brettspiele aus Deutschland, die sogenannten „German Games“, gelten in der Branche weltweit als Innovationsmotor. Damit das auch ankommt, braucht man die Läden vor Ort. „Wichtig ist“, sagt Hutter, „dass der Kunde seinen Fachhandel nicht vergisst.“

Von Stefan Gohlisch