Hannover

Schon mehrfach stand der 400 Jahre alte Köritzhof, Hannovers ältester Bauernhof, auf der Tagesordnung des Bezirksrats Buchholz-Kleefeld. So auch am vergangenen Donnerstag – da ging es unter Punkt sieben um das Gebäude, das immer mehr verfällt. Es wurde eine wütende Abrechnung. Bezirksbürgermeister Henning Hofmann ( SPD) verlas eine scharfe Erklärung, sprach der Denkmalschutzbehörde des Landes darin seine „Missbilligung“ über die jahrzehntelange Tatenlosigkeit aus – auch beim Fall des Burzlaff-Hofes am Kapellenbrink. Auch an diesem historischen Gebäude bröckelt es zunehmend.

Auch Land zum Erhalt verpflichtet

Laut Gesetz seien nicht nur die Eigentümer zum Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude verpflichtet, sondern auch das Land Niedersachsen, sagt der SPD-Politiker. „Wir bezweifeln, dass das Land dieser Pflicht in den vergangenen Jahrzehnten in ausreichendem Maße nachgekommen ist“, so Hofmann.„Eine solch scharfe Erklärung gegenüber einer Landesbehörde hat es noch nie im Stadtbezirksrat gegeben. Und sie ist vermutlich auch in den anderen Stadtbezirken einzigartig“, sagte Friedrich-Wilhelm Busse, Gründer des Heimatvereins Pinkenburger Kreis. Er nannte Hofmanns Erklärung, die in allen Parteien auf volle Zustimmung traf, „hervorragend und zutreffend“.

Anhörung kurzfristig abgesagt

Ursprünglich war für Donnerstag im Bezirksrat eine Anhörung der Landesbehörde geplant. Doch Mitte April hatte die Präsidentin des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege, Christina Krafczyk, schriftlich abgesagt (NP berichtete). Auch die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt hielt es nicht für nötig zu erscheinen, erklärte sich jedoch schriftlich zum Köritzhof. Busse: „Aber die Stadt zog sich dabei wieder einmal auf die Position zurück, dass der rechtliche Rahmen ausgeschöpft ist, die Pflicht zum Erhalt beim Eigentümer liegt und der Köritzhof nicht einsturzgefährdet ist. Das hören wir nun seit Jahrzehnten.“

Frust entlädt sich in Bürgerfragestunde

Auch in der Bürgerfragestunde vor der Bezirksratssitzung entlud sich der Frust: „Die Wut und Empörung darüber, dass die Verantwortlichen es offenbar nicht für nötig halten, sich hier persönlich zu erklären, war riesig“, sagte Hofmann. Architekt Wolfgang Kartscher, Vorsitzender des Bürgervereins Kleefeld, der sich vor einigen Jahren für den Erhalt der gut 300 Jahre alten Bockwindmühle eingesetzt hatte, nannte das Verhalten des Denkmalschutzes „beschämend“. Andere sprachen sich dafür aus, eine Bürgerinitiative zu gründen, juristisch gegen die Denkmalschützer von Stadt und Land vorzugehen. Hofmann begrüßt das: „Wir lassen uns nicht länger an der Nase herumführen.“

Die Denkmalschutzbehörde des Landes ließ am Freitag eine Anfrage der NP zu den Vorwürfen aus dem Bezirksrat unbeantwortet.

Von Britta Lüers