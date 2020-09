Die Stadt denkt Hannovers City neu

Hannover

Die Umsätze sind eingebrochen. Die Passantenzahlen ziehen langsam wieder an. In der City, so der allgemeine Eindruck, ist durch die Corona-Krise weniger los. Damit sich dieses Bild nicht verfestigt und Hannover auch auf Dauer zu den Top-Einkaufszielen im Norden gehört, geht die Stadt in die Offensive. OB Belit Onay kündigt einen breit angelegten Dialog an.

Der öffentliche Diskurs soll die Basis für ein neues Innenstadt-Konzept sein. Nicht nur Einzelhandelsverband oder City-Gemeinschaft, sondern alle Menschen, die hier arbeiten, leben, auf Besuch sind oder einfach herumlungern, kommen zu Wort – so das Ziel. Bis zum Sommer 2021 ist das Beteiligungsverfahren geplant. Dazu kommt eine repräsentative Erhebung.

Anzeige

Karstadt-Filiale umnutzen

Die Corona-Krise wirke wie ein Brandbeschleuniger, findet Onay. Das sei jetzt schon zu spüren. Und erst recht, wenn am 17. Oktober das einstige Karstadt-Flaggschiff in der Georgstraße schließt. Mit dem Eigentümer der Immobilie, Friedrich Knapp vom Modeunternehmen New Yorker, ist die Stadt im Gespräch. Noch aber steht nichts zur künftigen Nutzung fest.

Weitere NP+ Artikel

Gerade das Beispiel zeigt, dass sich die City wandeln wird. Onay spricht von einer Veränderung der Räume und will Experimente wagen – auch bei der verkehrlichen Erschließung. Mehr Grünflächen seien das Ziel, mehr kulturelle Angebote, mehr Wohnen.

Weniger Büro, mehr Homeoffice

„Handlungsbedarf“ sieht die Erste Stadträtin und Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Fraglich sei, ob Einzelhandel allein als Schwerpunkt die Zukunft der City bestimme. Die Zahl der Büroarbeitsplätze werde beispielsweise durch wachsende Homeoffice-Nutzung zurückgehen. Und auch der Klimawandel erfordere Umdenken.

Wegen des verdichteten Bauens ist es in der City schon heute heißer als in grüner Randlage. Mehr Grün muss also her, damit Shoppen auch im Hochsommer vergnüglich sein kann. Die Idee eines grünen City-Rings auf den Dächern könnte neuen Drive bekommen.

Neue Lösungen für soziale Probleme

Einen „Nutzungskonflikt“, so nennt ihn Tegtmeyer-Dette, will die Stadt möglichst schnell lösen. Die zunehmende Zahl von Wohnungslosen und Suchtkranken sorgt für Unsicherheiten und Imagedellen. „Vertreiben löst das Problem nicht“, weiß die Dezernentin. Auch da braucht’s neue Konzepte.

Maike Bielfeldt, die neue Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer, lobt die Aussicht auf den Dialog. Unser gemeinsames Ziel für Hannover kann nur eine multifunktionale lebendige Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität und einem attraktiven Mix aus Handel, Wohnen und Freizeitangeboten sein.“ Dazu noch eine klare Ansage an den OB: „Für die Zukunft von Hannover mit seiner besonderen Zentralität im Wirtschaftsraum steht die Sicherung der Erreichbarkeit über alle Verkehrsträger für uns weit oben auf der Agenda."

Mit dem Zukunftsdialog wird sich als Erstes der Stadtbezirksrat Mitte beschäftigen. Der vertritt gut 36.000 Einwohner.

Von Vera König