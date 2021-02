 Die Sehnsucht nach Blume: Viel los im Gartencenter

Hannover

„Ich bin erstaunt“, sagt Jan Maschkowitz. Der Marktleiter des Gartencenters Stanze in Hemmingen schaut auf den vollen Parkplatz vor der Tür. „So viele Besucher hätten wir tatsächlich nicht erwartet.“ Es ist Samstag, und der erste Tag seit dem Lockdown im November, den der Gartenmarkt wieder öffnen darf – laut neuester Landesverordnung. Und der Andrang ist beachtlich.

Schon am Morgen, kurz nach Öffnung, füllt sich der Parkplatz. Und der Besucherstrom reißt den Tag über nicht ab. Immer wieder komm es sogar zu Schlangen am Eingang. „Zwar ist es nicht so voll wie sonst am Valentinstagswochenende – die Leute sind immer noch recht vorsichtig. Aber trotz der Kälte läuft es“, freut Maschkowitz.

Erstaunt ist er auch über die „positive Rückmeldung“ vieler Kunden. „Man merkt, wie erleichtert sie sind, das mal wieder etwas geöffnet ist.“ Besonders beliebt sind heute neben Vogelfutter vor allem Frühlingsblüher, Primeln oder Begonien. „Die Leute wollen einfach etwas Blühendes zuhause“, interpretiert der Marktleiter.

Mitarbeiterin Savanna Cash wickelt Blumen für Kunden Mark Schaper ein. Quelle: Christian Behrens

Viele Kunden kommen auch wegen der Abwechslung

Das trifft auf jeden Fall auf Constanze Naumann zu, die mit Mutter und Töchtern aus Langenhagen gekommen ist. „Ich brauche eine neue Topfpflanze, meine alte ist inzwischen tot“, sagt sie und grinst. Vor allem aber ist es ein spontaner Besuch. „Das bringt uns heute wirklich Abwechslung – weil sonst noch alles dicht ist.“

Günter und Sabine Jahn aus Laatzen wollten eigentlich nur einen Übertopf kaufen, haben aber ein paar Primeln eingepackt und eine Schneeschaufel – die alte ist an den jüngsten Schneemassen gescheitert. Auch für sie ist der Besuch ein spontaner Einfall gewesen und nicht von langer Hand geplant. „Jetzt wünschen wir uns aber, dass die Schwimmbäder und Fitnessstudios wieder aufmachen“, sagt Sabine Jahn. „Im Kampf gegen die Speckröllchen haben wir uns schon einen Crosstrainer bestellt.“

Kunde Mark Schaper ist vor allem aus einem Grund hier. Er lässt sich von Mitarbeiterin Savanna Cash gerade Schnittblumen einwickeln. Strahlend verlässt er mit dem Strauß das wiedereröffnete Gartencenter. „Endlich wieder Rosen“, sagt er.

Von Simon Polreich