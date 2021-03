Die Region und Corona-Notbremse: Was jetzt verboten bleibt und was nicht

Hannover

Mit der neuen Corona-Verordnung hat das Land Niedersachsen eine Notbremse eingebaut, wonach in Landkreisen, die zu Wochenbeginn über dem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 lagen, die Beschränkungen vorerst nicht gelockert werden dürfen. Auch die Region Hannover zählt zu den Hochinzidenzkommunen. Während im Einzelhandel am Montag teils noch gerungen wurde, was erlaubt ist und was nicht, sind die Auswirkungen in allen anderen Bereichen eindeutig.

Von allen Lockerungen, die in Niedersachsen seit Montag gelten, ist die Region Hannover ausgenommen. Es gelten vorerst die Regeln, die in der vorigen Verordnung bis zum 7. März griffen. Die Notbremse wird erst gelöst, wenn die Region an sieben aufeinander folgenden Tagen unter der Inzidenz-Marke von 100 bleibt. So sehen die aktuell gültigen Regelungen aus.

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich weiterhin nur ein Haushalt und eine weitere Person treffen, Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen.

Kitas: Die Öffnung im eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen kommt nicht. Es bleibt bei der Notbetreuung.

Sport: Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich sollte ab dem 8.März wieder erlaubt werden, bleibt aber verboten.

Freizeit und Kultur:Zoos, botanische Gärten, Museen, Gedenkstätten und Galerien bleiben geschlossen.

Handel und Dienstleistungen: Buchläden dürfen öffnen, ebenso körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoostudios.

Von André Pichiri