Als Landesministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung war Daniela Behrens (SPD) seit ihrem Amtsantritt im März vorrangig in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. Bei einem Rundgang durch Hannovers Innenstadt widmete sie sich am Donnerstag sozialen Problemen, die durch Corona teils in den Hintergrund gerückt sind und doch immer weiter zunehmen. Eindruck hinterließ insbesondere der Kontaktladen Mecki, wo Helfer unter schwierigsten Bedingungen Menschen helfen, die durch jedes soziale Raster fallen.

Der Boden klebt und verursacht bei jedem Schritt ein schmatzendes Geräusch, Uringeruch liegt in der Luft, eine Deckenlampe dient in den fensterlosen Raum unter der Raschplatz-Hochstraße als einzige Lichtquelle. Mittendrin im Mecki-Laden steht die Sozialministerin und spricht mit Franziska Walter, die sich als Krankenschwester in der Anlaufstelle hinter dem Hauptbahnhof bereits seit 30 Jahren engagiert.

Crack verändert die Drogenszene

Um den Ärmsten der Armen ein Mindestmaß an medizinischer Grundversorgung anbieten zu können, steht ihr in den ohnehin beengten Räumen nur ein winziges Nebenzimmer zur Verfügung. „Unter diesen Bedingungen können nicht mehr alle Menschen versorgen die zu uns kommen. Die ansässige Drogenszene wird immer größer. Deshalb brauchen wir dringen auch größere Räumlichkeiten“, sagt Walter. Immerhin: Die Verhandlungen mit der Stadt um eine neue Bleibe laufen. Bei einer konkreten Immobilie sei man schon sehr weit.

Dringend mehr Platz benötigt: Krankenschwester Franziska Walter (M.) mit Sozialministerin Daniela Behrens und Diakoniechef Hans-Joachim Lenke im Kontaktladen Mecki. Quelle: Michael Wallmüller

Sozialarbeiter Pascal Allewelt erklärt, wie sich die Szene in den vergangenen Jahren verändert hat. Der Konsum von Crack breite sich in der Szene immer weiter aus. „Das Rauchen jetzt auch schon die Osteuropäer“, sagt Allewelt. Anders als bei der sedierenden Wirkung von Heroin bewirke die Droge das Gegenteil, in dem es die Menschen aufputscht. „Beim Konsumieren löst sie sofort eine unglaubliche Euphorie aus, kurze Zeit später ganz tiefe depressive Gefühle. Das macht die Leute hoch aggressiv“, erklärt der Sozialarbeiter.

Ohnehin habe die Zahl der psychisch erkrankten Menschen auf der Straße haben enorm zugenommen. „In dem Bereich brauchen wir dringend mehr Unterstützung appellierte Allewelt an die Ministerin. Die gab unumwunden zu, dass es in Niedersachsen „viel zu wenig Betreuungsplätze gibt“, insbesondere für Kinder und Jugendliche. „Das ist eine riesige Herausforderung“, betont sie. Mehr Angebote zu schaffen, liege per Gesetz in den Händen der Kassenärztliche Vereinigung (KVN). „Wir sind da aber in Gesprächen, an welcher Stelle wir unterstützen können.“

Mobile Teams ab Oktober sollen Impfungen in Altenheimen auffrischen

Um Hilfe warb Behrens auch im Gespräch mit dem DRK, das auf dem Andreas-Hermes-Platz über die belastende Arbeit ihrer Rettungssanitäter sprach. Möglichst schon zum 1. Oktober wolle man wieder mobile Teams in die Altenheime schicken, um die Corona-Impfungen aufzufrischen. „Die Daten zeigen, dass der Impfschutz bei älteren Menschen vergleichsweise schnell abnimmt“, erklärt Behrens. Im Hinblick auf die sich ausbreitende Delta-Variante wolle man im Herbst in den Heimen mit einer dritten Spritze gegensteuern. „Ich hoffe“, so die Ministerin, „dass wir dann auch wieder auf das DRK zählen können.“

Auch die Pflege war Thema: Sozialministerin Daniela Behrens (v.l.) mit den ambulanten AWO-Pflegekräften Julija Vatic und Bettina Gottscholl Quelle: Michael Wallmüller

Weitere Stationen des Stadtspaziergangs waren das Caritas-Familienzentrum in der Holscherstraße, wo Kita-Erzieherinnen betonten, sie hätte sich „manchmal während der Pandemie von der Politik allein gelassen gefühlt“. Die Pflegekräfte der AWO berichteten in der Sedanstraße, dass sie gerade in der Oststadt kaum Parkplätze finden. Um keinen Strafzettel zu riskieren, fahre man 20 Minuten im Kreis. Zeit, die dann für die Pflege fehle.

Zum Abschluss stellte sich am Hauptbahnhof die Radstation der Suchthilfe Step vor, wo Menschen mit Drogenproblemen arbeiten, „um sie zurück in einen geregelten Tagesablauf zu bringen“, wie Geschäftsführer Serdar Saris erklärte. Eingeladen hatte zum dem Spaziergang die Landesgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände (LAG FW).

