Die Pochers sind da: Hannovers Autokultur hat begonnen

Hannover

„Ich bin sehr froh, dass Hannover Concerts und event it das Risiko auf sich genommen haben“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau. „Und die Resonanz zeigt, dass es funktioniert“, fügte Hannovers OB Belit Onay hinzu. Mit einem symbolischen Akt eröffneten sie am Donnerstagabend in Anwesenheit von Veranstaltern und Vertretern der Sponsoren die „ Autokultur“ auf dem Schützenplatz, noch bevor die Pochers ihr Publikum auf dem ausverkauften Schützenplatz amüsierten.

„Für die Menschen in der Stadt“, so Onay weiter, sei die Veranstaltungsreihe „sehr spannend“, ein wenig Live-Kultur in kulturarmen Zeiten. Für die Sponsoren eine Selbstverständlichkeit, das zu unterstützen. „Wir möchten zeigen, dass wir für die Menschen immer da sind“, sagte Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanne Zapreva.

Und Raoul Roßmann vom gleichnamigen Drogerie-Unternehmen sagte: „Diese Veranstaltung ermöglicht den Menschen den Zugang zu einer neuen Normalität.“

Mit Abstand:Raoul Roßmann (von rechts), Hannovers OB Belit Onay, Nico Röger von Hannover Concerts, Regionspräsident Hauke Jagau, Dr. Susanne Zapreva (Vorstandsvorsitzende enercity) sowie Veranstalter Markus Scheele (event it). Quelle: Dröse

Von Stefan Gohlisch