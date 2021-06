Die Pochers eröffnen „Back on Stage“ auf der Gilde-Parkbühne

Hannover

„Läuft“, sagt Nico Röger, und die mählich abfallende Anspannung ist dem Hannover-Concerts-Chef anzusehen: „Erleichterung!“, schiebt er knapp hinterher. Da ist es 20.15 Uhr. Oliver Pocher hat die Gilde-Parkbühne betreten und singt mit der Vorband Deep Passion noch deren letzten Refrain: „Don’t stop believin’“.

Parkbühne ist ausverkauft

Es hatte schon einiges an Optimismus gebraucht, um tatsächlich daran zu glauben: Dass Anfang Juni nach Monaten kultureller Lähmung doch wieder Live-Veranstaltungen möglich sind. Und genau das passiert hier: Die Reihe „Back on Stage“ ist eröffnet. Auf der Bühne dampfplaudern der Komödiant Oliver Pocher und seine Frau Amira. Die Parkbühne ist ausverkauft. Die 1000 Menschen, die teils von weither angereist, sind hörbar gut amüsiert.

Zur Galerie „Back on Stage“: Oliver und Amira Pocher rocken die Gilde-Parkbühne

Eine „pickepackevolle Sendung“ hatte Oliver Pocher versprochen, und das kennzeichnet diesen Abend recht gut. Es ist ein Live-Podcast, aufzuzeichnen für die digitale Nachwelt, ein seltsamer Hybrid, wie er nur in dieser seltsamen Zeit entstehen konnte, in der sich Menschen angewöhnten, anderen beim Plaudern zuzuhören, weil es sonst so wenig Kontakte gab.

„Also ist Senna irgendwie Karma“

Pocher ist ein Geschöpf der Medien, ein Zapper und Surfer zwischen den Themen. Jedes Objekt wird ungeachtet seiner Relevanz behandelt, gerne, aber nicht zwingend unter der Gürtellinie. Von der eigenen, jüngst gecancelten RTL-Late-Night-Show geht es nahtlos über zu der Sängerin und Entertainerin Senna Gammour, die sich darüber in Netzwerken gefreut hat. „Karma is a bitch“, habe sie geschrieben, erzählt Amira Pocher, woraus ihr Gatte schließt: „Also ist Senna irgendwie Karma.“ Worauf Amira meint, Huren seien ein ehrenwerter Beruf. Und er kontert: „So haben wir uns kennengelernt.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Heidi Klum geht es etwas unbeholfen zu Gender-Fragen, von der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock nahtlos weiter zum neuen Styling von Reality-TV-Sternchen Daniela Katzenberger, das deutlich mehr Raum bekommt – „so kriegt die nicht mehr das Handy auf über Face-ID“, lästert er. Die Oberfläche ist ein weites Feld. Die Vorband Deep Passion singt Lieder aus dem Top-40-Fundus der Formatradios. Sänger und Gitarrist ist der aus „The Voice of Germany“ bekannte hannoverscher Musiker Maciek. Als Gäste komen Oana Nevhiti und Erich Klann aus „Let’s Dance“. Mediale Menschen umkreisen einander.

Organisation auf dem Gelände ist perfekt

Und nun: das Wetter. „Regnet’s noch?“, fragt Amira Pocher mehrfach besorgt. Und er erklärt: „Weil: Die Bühne ist überdacht.“ Wobei: „Was ihr denkt, was gerade vom Himmel kommt, sind Aerosole.“ Ob politischer Diskurs oder banalster Boulevard, alles wird mit dem selben Unernst behandelt. Man kann das „ungefiltert“ nennen und als solches gutheißen. Das Publikum neigt hörbar dazu.

Es amüsiert sich guten Gewissens. Die Organisation auf dem Gelände ist perfekt: Einlass und Auslass, Wegführung, Abstände, Gastro auf Abstand – alles ist gut durchdacht. Eine Viertelstunde Verzögerung am Anfang ist das einzige, was so nicht geplant war. Und zur Premiere sicherlich verschmerzbar. Hannover Concerts zeigt hier, wie Pandemie organisiert werden kann, wenn man Profis ranlässt.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Regen und Abend plätschern munter bis zum Finale mit Discofox, Backstreet Boys, Influencer-Bashing und Gesang. Der Stapellauf von „Back on Stage“ ist gelungen. Die Konzerte können kommen.

Von Stefan Gohlisch