Die NP hat in Hannover gefragt: Das wünschen wir uns von unserem OB

Hannover

Wer wird bald diese Kette tragen? Wer wird Chef von rund 11.000 Mitarbeitern im Rathaus? Wer repräsentiert die Stadt nach außen und nach innen und setzt Impulse für ihre Zukunft? Darüber entscheiden die Hannoveraner am 27. Oktober. Der Abstimmung über den künftigen OB wird am 10. November die Stichwahl folgen.

Mindestens zwölf Kandidaten stehen zur Wahl. Bei einigen, die bislang weder politisch aktiv waren, noch gut vernetzt sind in der Stadt, wundert einen der Mut, sich auf dieses Amt einzulassen. Das besteht aus viel mehr als Reden halten und Hände schütteln; das verlangt enorm viel ab an Leistung, Zeit und oft auch Toleranz.

Die Eier legende Wollmilchsau

Die Erwartungen an den OB bedeuten fast die an die legendäre Eier legende Wollmilchsau. Die Wünsche an den ersten Repräsentanten der Stadt sind ähnlich, wie es Schriftsteller Kurt Tucholsky mal mit diesem Vergleich beschrieb: „Was die Leute wollen, ist ein Einfamilienhaus am Kurfürstendamm und hinterm Garten die Zugspitze.“

Einer, der genau ahnt, was Bürger, Verbände und Institutionen sich wünschen, ist Thomas Hermann, der Erste Bürgermeister der Stadt. Als deren Repräsentant hört er täglich Wünsche, Hoffnungen, kritische Fragen. „Die große Kunst eines OB besteht darin, zwischen den verschiedensten Interessen einen größtmöglichen Kompromiss im Interesse der Stadt zu finden“, sagt Hermann.

„Ein OB muss wissen, wo den Menschen der Schuh drückt“

Ist es damit getan? Was wollen wichtige Vertreter der Stadtgesellschaft von ihrem OB? Die NP hat nachgefragt. Die Antworten fielen (erwartbar) sehr unterschiedlich aus. Ganz wichtig sind allen Charaktereigenschaften wie Verlässlichkeit, Entscheidungsfreude und Kompetenz.

„Ein OB muss wissen, wo den Menschen der Schuh drückt“, findet Herbert Schmalstieg, der selbst 34 Jahre OB dieser Stadt war. Vor allem aber müsse er Kommunalverwaltung können. „Wer davon keine Ahnung hat, wird scheitern.“

Zuhören, aber auch entscheiden

Volker Müller

Volker Müller, Unternehmerverbände Niedersachsen:„Ein OB muss zuhören, vermitteln, aber auch entscheiden können. Nicht zuletzt gehört die Führung eines Großunternehmens mit über 11.000 Mitarbeitern dazu. Viele erforderliche Eigenschaften gelten auch für Unternehmer: offen, kommunikativ, zielstrebig, entscheidungsfreudig. Herausforderungen gibt es viele: Wohnungsmarkt, Mobilität, Digitalisierung, Fachkräftemangel. Und Kulturhauptstadt wollen wir auch werden! Wir wünschen uns jemanden, der die Wirtschaft versteht. Nur eine Stadt mit florierenden Unternehmen und mit Arbeitsplätzen ist attraktiv und lebenswert.“

Neuverteilung von öffentlichem Raum

Eberhard Röhrig-van der Meer

Eberhard Röhrig-van der Meer, Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club:„Ein Oberbürgermeister muss die Mitarbeiter der Verwaltung überzeugen und begeistern, sich für seine Ziele und Vorgaben aktiv einzusetzen. Er muss diskursfähig sein und zukunftsorientiert denken. Er muss gute Ideen durchsetzen können und Menschen begeistern. Mobilität ist vielleicht das wichtigste Thema der nächsten Jahre. Wir müssen den Platz im öffentlichen Raum neu verteilen. Für eine lebenswerte Stadt braucht es mehr Platz für Menschen und wir erwarten, dass der neue OB sich dafür stark macht.“

Einen Draht zu den Menschen haben

Karl-Wilhelm Steinmann

Karl-Wilhelm Steinmann, Handwerkskammer Hannover:„Er muss einen Draht zu den Menschen, den Betrieben im Handwerk und Organisationen in der Stadt aufbauen und sie „mitnehmen“ können. Strategisches Denken, Management- und Sozialkompetenz, und die Fähigkeit, Ökologie und Ökonomie im Zusammenhang zu denken, sind wichtig. Gut zuhören zu können, sich möglichst umfassend zu informieren, schnell und sachorientiert Entscheidungen zu treffen, sind unverzichtbar. Das Handwerk braucht Mobilität, damit wir möglichst störungsfrei zum Kunden kommen. Was wir nicht brauchen sind Fahrverbote.“

Sehr gute Arbeit für die Bürger

Torsten Hannig

Torsten Hannig, DGB Region Hannover:„Auf keiner anderen Ebene wird politisches Handeln so unmittelbar spürbar wie auf der kommunalen. Ein OB ist gefordert, sehr gute Arbeit für die Bürger zu leisten. Zentrale Aufgabe ist, sich für eine lebenswerte Stadt für alle, für ein stabiles und soziales Miteinander einzusetzen. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, eine Anhebung der Bautätigkeit im öffentlichen Bereich, wie auch im sozialen Wohnungsbau. Entscheidend für die Entwicklung der Mobilität in Hannover wird es sein, den Ausbau der Infrastruktur in allen Bereichen voranzutreiben und dabei die Umwelt- und Klimaschutzbelange zu berücksichtigen.“

Zukunft der Verwaltung positiv gestalten

Karin Gödecke

Karin Gödecke, Vorsitzende des städtischen Gesamtpersonalrats: „Ein OB muss zuhören können und sich seiner Verantwortung für die Beschäftigten bewusst sein. Wir brauchen einen verlässlichen Kooperationspartner, der am Ende entscheiden, politische Verantwortung übernehmen und die Leitlinien vorgeben muss. Wir brauchen einen Menschen, der mit großer sozialer Kompetenz und Kompromissbereitschaft ausgestattet ist und sich für attraktive Arbeitsbedingungen einsetzt. Für uns ist es wichtig, dass der OB gemeinsam mit den Beschäftigten innovative Ideen entwickelt, um die Zukunft der Stadtverwaltung positiv zu gestalten!“

Unerschrockene Wahrheitsliebe

Hans Martin-Heinemann

Hans-Martin Heinemann, Stadtsuperintendent: „Der OB sollte an der parlamentarische Demokratie entscheidend mitwirken, in den Debatten der Stadt überzeugen, in Konfliktsituationen vermitteln, Ziele beschreiben und teamorientiert erreichen. Ich wünsche mir von ihm politischen Mut, unerschrockene Wahrheitsliebe, aufrichtiges und aktives Interesse an den Lebensbedingungen gerade der Armen und Schwachen. Und dass auch die Religionen als Element einer offenen Gesellschaft wertgeschätzt werden, die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2015 zum Erfolg geführt und die die Internationalität der Stadt vorangebracht wird.“

Mit gutem Bild die Stadt repräsentieren

Rita Girschikofsky

Rita Girschikofsky, Stadtsportbund:„Der OB muss eine sehr gute Führungsqualität aufweisen. Mit einem guten Erscheinungsbild die Stadt repräsentieren. Ein guter Redner sein. Zuhören und offen für Fragen der Bürger. Ich hoffe auf Einbindung der fachlichen Führungspersonen in der vorhandenen Struktur des Rathauses. Verständnis für Mitarbeiter, Schwerpunkte in Zusammenarbeit mit der Politik und vielen anderen Institutionen der Stadt. Im Sportbereich gibt es viel zu tun, die Bäder wirklich bauen, Kunstrasenplätze müssen schnell für die Vereine entstehen, Unterstützung für den Leistungssport, die Sporthallensituation verbessern.“

Lokaler Integrationsplan muss Chefsache werden

Dr. Urbain N’Dakon

Dr. Urbain N`Dakon, Geschäftsführer MiSO-Netzwerk: „ Hannover ist eine Einwanderungsstadt, rund ein Drittel der Einwohnerschaft hat migrantische Wurzeln. Ein Stadtoberhaupt muss sich dieser Tatsache stellen. Insbesondere muss es den Lokalen Integrationsplan (LIP) im Rathaus wieder zur „Chefsache“ machen. Ich wünsche mir ein politisches Signal für die Anerkennung, Achtung und Dankbarkeit gegenüber Migrant*innen, und dass es immer sichtbarer wird, wie sehr Migrant*innen eine Bereicherung für die Stadt sind. Sie haben dieses Land mit aufgebaut und können noch mehr, wenn sie Anerkennung erfahren. Unser Sozialstaat wäre ohne Migration nicht denkbar.“

Impulse setzen für Attraktivität

Horst Schrage

Horst Schrage, Industrie- und Handelskammer: „Die Wirtschaft wünscht sich ein Rathaus mit einer klaren Linie und Führung, in dem lösungsorientierte Sachpolitik für Bürger und Unternehmen an erster Stelle steht. Wir wünschen uns einen Oberbürgermeister mit einem klaren Bekenntnis zur Wirtschaft als Fundament einer prosperierenden Stadt, der auch Industriebetrieben weiter Entwicklungsmöglichkeiten bietet, der in einer Einkaufsmetropole den innerstädtischen Handel nicht von seinen Kundenströmen abschottet und der Impulse setzt, um die Attraktivität von Hannover als neue Heimat für dringend benötigte Fachkräfte zu steigern.“

Probleme auf dem Wohnungsmarkt angehen

Rainer Beckmann

Rainer Beckmann, Haus & Grund: „Der künftige Oberbürgermeister muss zügig die Probleme auf dem Wohnungsmarkt angehen. Potentielle Investoren und Bauherren müssen durch entsprechende Aktionen von Politik und Bauverwaltung interessiert werden. Dazu gehört dringend die Abschaffung der immer höheren und komplexeren Auflagen durch das Bauamt.Sinnvoller ist es auch, statt der bisher üblichen Objektförderung in eine Subjektförderung umzuschwenken, das heißt diejenigen mit Wohngeld zu unterstützen, die sich mit eigenen Mitteln teure Wohnungen nicht leisten können.“

Visionen für die Stadt

Laura Berman

Laura Berman, Intendantin Staatsoper: „Ich wünsche mir von einem Oberbürgermeister/einer Oberbürgermeisterin Visionen für die Stadt – nicht nur Lösungen für Heute, sondern Pläne für die Zukunft. Dabei sind mir die Sichtbarkeit von Hannovers starker Kulturszene und eine Vision für den öffentlichen Raum sehr wichtig. Hannover benötigt ein Konzept dafür, was auf seinen öffentlichen Plätzen geschieht. Am Staatstheater ist uns das Thema Öffnung wichtig: Wir wollen Theater für die ganze Stadt machen – wirklich für alle. Schön wäre es, dabei eng mit der Stadt zu kooperieren und Pläne zu schmieden, damit sich alle das kulturelle Angebot leisten und daran teilnehmen können.“

Muss Verwaltung führen können

Ralf Strobach

Ralf Strobach, Bürgerinitiative Umweltschutz: „Ein OB muss kommunalpolitisch denken und eine Verwaltung führen können. Er muss Ideen, Kreativität und Kompetenzen aus Verwaltung und externen Verbänden zusammenbringen können. Ein OB muss Mut mitbringen, konkrete Ziele in der Stadtentwicklung zu erarbeiten und sie umsetzen zu wollen. Auf Menschen zugehen und Interessen zu einem Gemeinwohl zusammenführen können. Ich wünsche mir drei Dinge: Fahrradwege, die breit, asphaltiert und getrennt vom Autoverkehr gebaut sind. Neue Wohngebiete mit Passivhäusern. Und wieder einen ProKlimaFond.“

Überzeugungsstark als Persönlichkeit

Bernhard Zentgraf

Bernhard Zentgraf, Steuerzahlerbund:„Der OB ist Dreh- und Angelpunkt der Kommunalpolitik. Er trägt die politische Gesamtverantwortung für städtisches Handeln, also auch für den Stadtetat von 2,4 Milliarden Euro und rund 10.000 Bedienstete. Diese Herausforderungen verlangen eine überzeugungsstarke, entscheidungsfreudige und durchsetzungsfähige Persönlichkeit. Zudem muss der OB die Landeshauptstadt überzeugend repräsentieren können. Das OB-Amt gehört zu den anspruchsvollsten Berufen, die Hannover zu vergeben hat. Ich wundere mich, dass von Bewerbern wahlrechtlich nicht einmal eine abgeschlossene Berufsausbildung verlangt wird.“

Sorgen um Wohnraum

Monika Stadtmüller

Monika Stadtmüller, Seniorenbeirat der Stadt Hannover: „Zur Zeit leben in Hannover etwas über 130.000 Senioren und Seniorinnen im Alter zwischen 60 Jahren und 106 Jahren, Tendenz steigend und zwar überproportional stark. Eine große Sorge für Senioren und Seniorinnen ist bezahlbarer Wohnraum, erschwerend hierbei ist, dass diese Altersgruppen gerne in ihrem Quartier weiterleben wollen. Dort kennen sie sich aus, dort möchten sie ihren Alltag möglichst lange selbstständig und eigenverantwortlich bewältigen.“

Von Vera König