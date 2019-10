Hannover

Trotz der Herbstferien ist einiges los in der Region Hannover am Wochenende – und es soll wieder wärmer werden. Wer noch nicht weiß, was er machen kann: Die NP hat einige Tipps für die Freizeit.

Tolle Aktionen beim Tiergartenfest

Für viele Familien ist es der schönste Tag im Herbst: Am Sonnabend wird das T...