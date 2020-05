Montage der Conti-Brücke: „Das ist wie ein Mikado-Spiel“

Hannover

Maßarbeit gelungen: In 8,70 Meter Höhe müssen die 35 Meter langen Stahlfachwerkrahmen mit Bolzen miteinander verbunden werden. „Das ist wie beim Mikado-Spiel“, scherzt Projektleiter Hans-Georg Gerstenmann. Nur mit dem Unterschied, dass das Stahlgerüst 130 Tonnen wiegt. Und die Kranführer müssen absolut synchron und präzise arbeiten. Jede noch so kleine Ungenauigkeit könnte schlimme Folgen haben.

Doch die Montage der Conti-Brücke über die Hans-Böckler-Allee ist am Wochenende ohne Komplikationen verlaufen. „Wir sind absolut im Zeitplan“, sagt der Projektleiter. Die 71 Meter lange Brücke wird ab 2021 die beiden Gebäudeteile der neuen Conti-Firmenzentrale verbinden. Die Fertigstellung der Gebäude soll zum 150-jährigen Firmenbestehen vollzogen werden.

Ein Stück Ingenieurkunst

Der Bau der Brücke ist ein Stück Ingenieurskunst. Für den Bau der Stahl-Glas-Konstruktion musste die Pferdeturmkreuzung von Freitagabend bis Montagmorgen (5 Uhr) gesperrt werden. Die Umleitungen sind alle ausgeschildert. Die Verkehrsbehinderung galt auch für Fußgänger, Radfahrer und die Stadtbahn. Die Üstra richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Ursprünglich wollte das Dax-Unternehmen die Brücke bereits Ende September 2019 bauen. Doch einzelne Montageteile waren nicht rechtzeitig baureif. Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt. In der Nacht zum Sonnabend wurden die mobilen Kräne in Position gebracht. Anschließend wurden die Querträger und Versteifungen montiert. Und das Ganze ist so gut gelungen, dass die Firmen bereits am Sonntag mit der Schutzeinhausung der Stahlkonstruktion beginnen konnten. „Sie bildet das gesicherte Niveau für weitere Arbeiten“, erklärt Gerstenmann.

Weitere Sperrungen fraglich

Für die vielen Autofahrer, die täglich die Pferdeturmkreuzung passieren müssen, ist das eine gute Nachricht. „Am Montagmorgen entscheiden wir, ob am nächsten Wochenende noch weitere Sperrungen nötig sind“, sagt der Projektleiter. Vorsorglich war für das nächste Wochenende eine Vollsperrung des Messeschnellwegs in Höhe der Pferdeturmkreuzung angekündigt worden.

In der neuen Conti-Zentrale sollen 1250 Beschäftigte arbeiten. Eine Erweiterung auf 1600 Arbeitsplätze sei möglich, teilte das Unternehmen mit.

Von Thomas Nagel