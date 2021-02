Hannover

Die Liebe ist nicht abgesagt. Zwar macht die Corona-Pandemie es Paaren in diesen Tagen nicht immer ganz einfach, doch geliebt wird trotzdem. So hat es 2020 trotz Corona beispielsweise 1716 Eheschließungen im Standesamt Hannover gegeben – nur 140 weniger als im Vorjahr. Die NP hat anlässlich des Valentinstages mit sechs Paaren über deren Beziehung gesprochen – über Zuwachs mitten im Corona-Lockdown, über Liebe, die Ländergrenzen überwunden hat, über eine Fernbeziehung in Zeiten der Pandemie, über Liebe, die Diskriminierung übersteht, über eine Hochzeit kurz vor dem Winterlockdown und über Liebe, die schon über 50 Jahre lang anhält. Die NP hat herausgefunden, wie die unterschiedlichen Paare den Valentinstag verbringen – und was sie in Zeiten der Corona-Pandemie zusammenhält.

Familienglück: Jennifer & Dominik Stargardt

Zwei Wochen alt ist Baby Sunny Melia. Mama Jennifer Stargardt (29) und Papa Dominik (31) sind überglücklich: „Für viele ist die Corona-Zeit wirklich schwer, aber für uns war 2020 das schönste Jahr“, sagt Jennifer. Denn: An ihrem 29. Geburtstag hat Dominik Jennifer einen Antrag gemacht. Sieben Stunden später fand das Paar zudem heraus, dass es bald Zuwachs geben würde. „Das war ein krasser Geburtstag mit gleich zwei traumhaften Geschenken“, schwärmt Jennifer. Dass Sunny Melia mitten im Lockdown geboren wurde, ist für Familie Stargardt ein Segen: „Wir haben so viel Zeit, uns um unser Mäuschen zu kümmern.“

Anzeige

Kennengelernt haben sich Jennifer und Dominik vor rund drei Jahren bei der White Night im Aspria. „Schon beim zweiten Date haben wir festgestellt, dass wir dieselben Ziele im Leben haben“, so Jennifer. Es war klar, dass sie beide heiraten wollten und mindestens zwei Kinder bekommen wollen würden. „Die Chemie hat wirklich gestimmt.“

Am Valentinstag wird Dominik ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Außerdem ist der erste Spaziergang mit Baby Sunny Melia geplant: „Wir freuen uns schon sehr auf den Spaziergang am Kanal in der List.“

Kleine Familie: Sunny Melia hat das Glück von Jennifer und Dominik vor zwei Wochen perfekt gemacht. Quelle: Privat

Internationale Liebe: Megan Landry & Tim Fries

Megan Landry (29) kam aus Amerika von Wisconsin nach Hannover, um an einer internationalen Schule zu arbeiten. Ihren Ehemann Tim Fries (32) hat sie vor vier Jahren über die Datin-App Tinder kennengelernt: „Unsere Beziehung hat allerdings ganz platonisch begonnen“, erinnern sich die beiden. Beim ersten Treffen haben sie zusammen musiziert: Tim hat Gitarre gespielt, Megan gesungen. Doch daraus wurde schnell mehr: Bei einem Fußball-Spiel von Borussia Dortmund hat Megan Tim zum ersten Mal gesagt, dass sie ihn liebt: „Es war allerdings so laut, dass ich nichts verstanden habe“, sagt Tim und lacht.

Tim war nun bereits mehrmals mit Megan bei ihrer Familie in Wisconsin: „Das war sofort wie meine eigene Familie“, sagt Tim und wirkt glücklich. Die beiden seien das „Perfect Match“, sagen sie auf Englisch. Sie seien die idealen Partner für einander: „Tim ist mein bester Freund. Kulturelle Unterschiede oder eine Sprachbarriere gibt es nicht.“ Dass Megan so lange in Deutschland bleiben würde, hat sie ursprünglich nicht gedacht. „Meine Mutter hat noch gesagt, dass ich mich ja nicht in einen Deutschen verlieben solle“, sagt die 29-Jährige und lacht. Nun ist Hannover das Zuhause für die beiden: „Wo es uns mal hintreiben wird, wissen wir nicht. Wir sind total glücklich so wie es jetzt ist.“ Im Sommer des vergangenen Jahres haben Megan und Tim in Dänemark standesamtlich geheiratet. Im Sommer 2021 ist eigentlich eine große Party in Wisconsin geplant: „Die Location und der Caterer sind schon gebucht. Sogar mein Hochzeitskleid habe ich schon“, sagt Megan. Jetzt hoffen die beiden, dass die Hochzeit wie geplant gefeiert werden kann – es sollen auch einige Gäste aus Deutschland anreisen.

Den Valentinstag feiert das internationale Paar in diesem Jahr nicht: „Wir feiern lieber unser halbjähriges Hochzeitsjubiläum“, sagt Megan, „Mit einem schönen Essen und roten Rosen.“

Internationale Liebe: Megan Landry ist Amerikanerin. Tim Fries ist Deutscher. Die beiden sind seit vier Jahren ein Paar und haben im Sommer 2020 geheiratet. Quelle: Sophie Peschke

Regenbogenfamilie: Franziska & Caroline Lachmuth

Caroline (29) und Franziska Lachmuth (35) feiern keinen Valentinstag, dafür aber einen selbst ernannten „Schätzchentag.“ Einmal wöchentlich nehmen sich die beiden Zeit für einander: „Was wir dann machen ist zweitrangig. Am Wichtigsten ist, dass wir uns ganz bewusst Zeit für Zweisamkeit nehmen,“ findet Caroline. Zu zweit sind Caroline und Franziska seit sieben Monaten allerdings nicht mehr. Denn: Im Juli 2020 wurde Baby Carlo geboren. Und das Paar könnte nicht glücklicher sein:„Wir sind echte Corona-Gewinner“, sagt Caroline und strahlt. Die beiden Mütter haben ihre erste Zeit als Regenbogenfamilie voll und ganz genießen können: „Dank Corona haben wir nicht einmal ein Festival verpasst und ganz viel Zeit entspannt mit Carlo in unserem Kleingarten verbringen können“, erzählt Franziska.

Caroline und Franziska sind beide Sozialarbeiterinnen. Kennengelernt hat sich das Paar vor neun Jahren bei der Arbeit: „Ich habe Franziska um meinen Finger gewickelt, kurz nachdem ich mein Freiwilliges Soziales Jahr begonnen habe,“ erzählt Caroline lachend. „Und ich habe schnell gemerkt, was für ein tiefgründiger, schlauer und lustiger Mensch Caroline ist,“ sagt Franziska. Der nächste „Schätzchentag“ steht am Montag an. Dann wird gemeinsam gekocht und gemeinsam mit Carlo gespielt.

Franziska und Caroline Lachmuth Quelle: Christian Behrens

Langjährige Liebe: Bernd-Otto & Cornelia Kossatz

Kornelia (69) und Bernd-Otto Kossatz (72) sind nun bereits seit 50 Jahren verheiratet. „Als ich Kornelia das erste Mal sah, hat es mir die Beine weggezogen“, erinnert sich Bernd-Otto. Das war 1968 in der Kantine im Conti-Hochhaus. Da waren Kornelia und Bernd-Otto beide Lehrlinge. „Den ersten Kuss gab es bei einem Vierer-Date im Hofbräuhaus“, weiß Kornelia noch ganz genau. Wenig später wurde geheiratet. Kornelia und Bernd-Otto wissen, wie eine Ehe lange halten kann: „Mit gegenseitigem Respekt, Vertrauen und einer guten Streitkultur“, sagt Bernd-Otto, „und mit Geduld gegenüber dem Partner beziehungsweise der Partnerin“, fügt Kornelia hinzu.

In ihren 50 Ehejahren haben die beiden mit ihren drei Kindern viel erlebt. Aber auch die Zweisamkeit kam nie zu kurz: „Gemeinsam aktiv zu sein, war uns immer wichtig“, sagt Bernd-Otto. Das Paar hat zusammen Tennis gespielt, Radtouren beispielsweise in Ungarn unternommen und ist jedes Jahr im Bayrischen Wald Ski gefahren.

Auch der Valentinstag wurde alljährlich im Ski-Gebiet verbracht: „Das ist jetzt zum ersten Mal coronabedingt nicht möglich.“ Die Tradition lässt sich das Paar jedoch nicht nehmen: „Wir werden mit unseren Langlaufskiern durch den Gehrdener Berg laufen“, plant Bernd-Otto.

Valentinstag auf Skiern: Das ist die Tradition von Kornelia und Bernd-Otto Kossatz – und das lässt sich das Ehepaar auch von der Corona-Pandemie nicht nehmen. Quelle: Florian Petrow

Hochzeit vor dem Lockdown: Joanna & Nihat Akarslan

Joanna (29) und Nihat Akarslan (35) haben nach sechs Jahren Beziehung im Oktober und damit kurz vor dem Winterlockdown geheiratet: „Wir sind überglücklich, dass unsere Hochzeit zwar anders als geplant, aber überhaupt stattfinden konnte“, sagt Nihat. Ursprünglich sollten rund 100 Gäste zu der Feier kommen. Coronabedingt konnte dann nur der engste Familienkreis dabei sein. „Ich gehöre zu den Mädels, die schon im Alter von fünf Jahren die Hochzeit geplant haben, aber mit einer Pandemie hatte ich ganz sicher nicht gerechnet“, sagt Joanna und lacht. Der Plan für die Hochzeit wurde spontan umgeschmissen und auf die geltenden Corona-Regeln abgestimmt. Das Problem: Die Idee hatten mehrere Paare in der Region und von 15 Standesämtern gab es Absagen. „Der letzte Anruf war beim Standesamt in Barsinghausen und die hatten zum Glück noch einen Platz für uns frei.“ Die Hochzeit sei Glück im Unglück gewesen: „Es war wahnsinnig schade, dass nicht alle Gäste dabei sein konnten, aber wir hatten trotzdem eine wunderschöne Hochzeit“, sagt Nihat.

Kennengelernt hat sich das Paar bei der Arbeit: Nihat und Joanna sind beide im Onlinemarketing tätig. „Die Zeit nach der Hochzeit war auch gleich sehr arbeitsreich, weil wir wegen der Corona-Pandemie viel Zeit in unser Geschäft investieren mussten.“ Dennoch: Ein paar Tage Auszeit hat sich das Paar gegönnt. „Wir achten darauf, dass wir in Zeiten von Corona die kleinen Momente besonders wertschätzen“, so Joanna. Am Valentinstag wird deshalb auch eine Brunchbox von Farbenfroh bestellt und der Tag mit einer Partie Schach, einem Spaziergang und einem Filmabend verbracht.

Hochzeit vor dem Lockdown: Nihat und Joanna Akarslan sind froh, dass sie im Oktober überhaupt heiraten konnten. Quelle: Sedef Yilmaz

Liebe auf Distanz: Marius Wolf und Daniel Boehmer

Mitten im ersten Lockdown haben sich Marius Wolf (31) und Daniel Boehmer (37) über das Internet kennengelernt, treffen konnten sich die beiden jedoch erst Monate später: „Wir haben die ersten Monate viel telefoniert und uns per Videocall angerufen,“ erzählt Marius. Im Mai hat Marius Daniel mit einem ersten Treffen überrascht: Die beiden sind Zugbegleiter und Daniel hatte einen Halt in Hannover. Marius hat einen Kuchen gebacken und Daniel ein Stück am Bahnsteig vorbeigebracht: „Das erste persönliche Treffen dauerte also etwa drei Minuten am Gleis“, erinnert sich Marius und lacht. Die drei Minuten waren jedoch ausreichend: „Das Lächeln von Marius hat mich umgehauen und verzaubert mich auch jetzt noch jedes Mal wenn wir uns sehen“, sagt Daniel.

Da Daniel in Lingen wohnt und Marius in Hannover und beide zudem im Schichtdienst arbeiten, können sie sich nicht so oft sehen, wie sie es gerne hätten: „Wir versuchen das Unmögliche möglich zu machen, aber eine Fernbeziehung in Zeiten von Corona ist schon echt anstrengend,“ findet Marius. Deshalb sei jeder Tag, der gemeinsam verbracht werden könne etwas ganz Besonderes – Spaziergänge am Maschsee in Hannover oder am Speicherbecken in Lingen unternehmen die beiden momentan am liebsten. Eigentlich würden sie aber gerne ihren ersten Urlaub planen – nach Amsterdam, um die vielen Museen wie beispielsweise das Anne-Frank-Haus zu erkunden: „Doch das muss wohl coronabedingt noch etwas warten.“

Den Valentinstag verbringt das Paar in Lingen: „Mit einem ausgiebigen Frühstück und einem Spaziergang und dann werde ich abends leider wieder fahren müssen,“ so Marius, „schließlich muss ich Montag wieder in Hannover arbeiten.“

Nach dem ersten Treffen am Bahnsteig hat es gefunkt: Daniel Boehmer (links) und Marius Wolf sind jetzt seit neun Monaten zusammen. Quelle: Privat

Von Sophie Peschke