Das Corona-Jahr 2020 ist so gut wie Geschichte. Doch welche Lehren ziehen wir aus den vergangenen Monaten, was hat uns besonders berührt, was muss 2021 besser werdeb. Die NP hat das Menschen gefragt, die in den vergangenen Wochen und Monaten die Corona-Krise meistern mussten und dies auch in Zukunft machen werden. Hier sind ihre Antworten.

„Das Sterben ohne Abschied durch Angehörige hat mich berührt“

Christian Kaßler ist Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Stationsleiter der Covid-Intesivstation im Siloah-Krankenhaus:

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders erschüttert?

Tatsächlich die hohe Zahl der Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 sterben. Und was mich dabei berührt ist, dass dies in vielen Fällen aufgrund der bundesweiten Hygieneregelungen ohne Abschied durch Angehörige passieren muss.

Gab es während der Pandemie einen Moment, der Ihnen Mut gemacht hat?

Mut hat mir vor allem der große Zusammenhalt im Team gemacht und besonders die hohe Bereitschaft, über die persönlichen Grenzen hinaus zu gehen.

Ihre wichtigste Erkenntnis aus 2020?

Gesundheit ist das höchste Gut. Man muss sie hegen und pflegen. Das gleiche gilt für die sozialen Kontakte, die Freunde und Familie. All das schätze ich inzwischen wesentlich höher ein als vor der Pandemie.

Ihre größte Hoffnung für 2021?

Dass es eine hohe Bereitschaft zur Impfung gibt. Dass die Menschen ihre Eigenverantwortung hier und auch bei den Abstands- und Hygieneregelungen wahrnehmen und das wir dadurch irgendwann wieder die Dinge erleben und genießen können, die wir derzeit vermissen: Urlaube, Konzert, Beisammensein.

„Das war schon beängstigend“

Franko Mencaccini ist Notfallsanitäter bei den Johannitern, ausgebildeter Desinfektor und hat die Covid-19-Teststation in Langenhagen geleitet:

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders erschüttert?

Am Anfang der Pandemie hatten wir Probleme mit der Schutzkleidung und den Desinfektionsmitteln. Wir hatten einfach nichts mehr da. Das war schon beängstigend. Wir mussten überall herumtelefonieren, um an Material zu kommen.

Gab es während der Pandemie einen Moment, der Ihnen Mut gemacht hat?

Als Mallorca zum Risikogebiet erklärt wurde, standen im Covid-Testcenter in Langenhagen die Passagiere aus vier Maschinen in der Schlange. Es war für alle Beteiligten eine stressige Situation. Nur zwei der Passagiere haben sich besonders rüpelhaft benommen, sich aber später auch dafür entschuldigt. Und trotz dieser schwierigen Umstände gab es Leute, die sogar ehrenamtlich bei uns arbeiten wollten, weil sie wussten, dass es eine wichtige Aufgabe ist.

Ihre wichtigste Erkenntnis aus 2020?

Es war schon überraschend zu sehen, dass so viele Menschen zu Corona-Leugnern wurden.

Ihre größte Hoffnung für 2021?

Ich hoffe, dass wir den Leuten, die 2020 wirtschaftlich sehr unter der Pandemie gelitten haben, auch langfristig helfen können. Die Impfungen werden ihren Beitrag zu einer Normalisierung leisten. Sie sind das einzige wirkliche Mittel, das wir haben.

„Es geht nicht ohne Zusammenhalt“

Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen:

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders erschüttert?

Vor allem die Situation in den Alten- und Pflegeheimen. Im Frühjahr und auch jetzt hat es dort zum Teil große Corona-Ausbrüche gegeben mit vielen Todesfällen. Die Situation der hochbetagten Menschen, aber auch die Lage der Pflegekräfte ist bedrückend. Das ist mir besonders bei einem Besuch im Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg nahe gegangen, als Pflegerinnen und Pfleger eindringlich berichtet haben, in was für einer schwierigen Situation sie sich wochenlang befunden haben, wie schlecht sie aber teilweise auch noch in ihrer Freizeit von anderen Menschen behandelt worden sind.

Gab es während der Pandemie einen Moment, der Ihnen Mut gemacht hat?

Es gibt sehr viele gute Beispiele von Hilfsbereitschaft und Solidarität bei uns in Niedersachsen. Mein Lieblingsbeispiel findet sich zufälligerweise ebenfalls in Wolfsburg. Die dortige Tafel wurde jahrelang von älteren Menschen betrieben, die im ersten Lockdown verständlicherweise damit aufgehört haben. Daraufhin sind die Fußball-Fans des VfL Wolfsburg eingesprungen und haben wöchentlich über 1500 ärmere Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Und das Schönste: Jetzt im zweiten Lockdown haben sie das wieder gemacht. Toll!

Ihre wichtigste Erkenntnis aus 2020?

Es geht nicht ohne Zusammenhalt und Rücksichtnahme. Diese Pandemie lässt sich am Ende nur durch uns alle ganz persönlich bekämpfen. Die Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, aber unsere Kontakte können wir alle nur selbst reduzieren. Viele Bürgerinnen und Bürger tun das sehr verantwortungsbewusst - Danke dafür! Das sehe ich auch als den entscheidenden Grund dafür, dass wir in Niedersachsen bislang um einiges besser dastehen als bundesweit.

Ihre größte Hoffnung für 2021?

Dass wir die Erfahrung von Zusammenhalt und Rücksichtnahme auch nach Corona nicht vergessen. Und dass wir das Virus durch die anlaufenden Impfungen endlich unter Kontrolle bekommen. Da bin ich auch zuversichtlich - 2021 wird besser werden!

„Eine meiner schwersten Entscheidungen“

Carola Reimann, Niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung:

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders erschüttert?

Eine meiner schwersten Entscheidungen war es, nach den vielen Todesfällen im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim im Frühjahr ein Betretungsverbot für die Heime auszusprechen. Zwar war die Entscheidung richtig, denn es gab keine Alternative, um die dort lebenden Menschen zu schützen. Doch war damit für alle betroffenen Menschen und deren Angehörige viel Leid verbunden. Darum haben wir jetzt zu Weihnachten auch alles drangesetzt, Besuche in Heimen und Pflegeinrichtungen zu ermöglichen.

Gab es während der Pandemie einen Moment, der Ihnen Mut gemacht hat?

Neben dem unglaublichen Engagement der Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten, haben mich die zahlreichen Initiativen zur Nachbarschafts- und Einkaufshilfe während des ersten Lockdowns sehr beeindruckt. Das war doch großartig und keine Verordnung, sondern Eigeninitiative. Das haben die Menschen füreinander und miteinander gemacht. Und ganz ehrlich, das hat mir persönlich sehr viel Mut gemacht. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir Niedersächsinnen und Niedersachsen gerade auch in stürmischen Zeiten solidarisch zusammenhalten.

Ihre wichtigste Erkenntnis aus 2020?

Wir haben trotz der schwierigen Situation, in der sich unser Land gerade befindet, gute Voraussetzungen, durch die Krise zu kommen. Das verdanken wir zu einem großen Teil der Solidarität und dem Zusammenhalt unserer Mitmenschen und der intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit aller politischen und gesellschaftlichen Ebenen.

Ihre größte Hoffnung für 2021?

Wir haben gerade die größte und so noch nie dagewesene Impfaktion des Landes gestartet. Es wird zwar Monate dauern, bis wir alle impfen können, die das wollen. Damit werden wir aber hoffentlich Schritt für Schritt zurück zu unserem alten und gewohnten Leben finden. Da sind wir dann aber auch bei der Frage, und die muss sich meines Erachtens jede und jeder stellen, was wir aus und in der Krise gelernt haben. Ich denke zum Beispiel an die Anerkennung und leistungsgerechte Bezahlung von Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen, aber auch an Themen wie Digitalisierung, Mobilität und Arbeitsorganisation. Die Zeit, diese Themen zu reflektieren und nachzudenken, müssen wir uns nehmen.

„Erschütternde Penetranz“

Katharina Kornacker, Hausärztin aus Linden:

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders erschüttert?

Mit wieviel erschütternder Penetranz wir ( mein Team und ich) seit März feststellen müssen, dass es den meisten Deutschen ungelingbar scheint, eben einmal nicht in ihrer dauerhaft destruktiven Ego-Position zu verharren, sondern durch die nachhaltige Stützung des Gemeinwohls, der Gesellschaft, sich selbst ausreichend verwirklicht zu sehen.

Gab es während der Pandemie einen Moment, der Ihnen Mut gemacht hat?

Mich hat der Erfindungsreichtum, die Flexibilität, die Gelassenheit Einiger beeindruckt. Meistens waren es eben Menschen, die die Auswirkungen der politischen Beschlüsse am härtesten getroffen haben: Einzelhändler, die von jetzt auf gleich den Laden zu einer Art Online-Shop umbauen, Gastronomen, die quasi über Nacht ein To-Go-Geschäft kreieren - aber vor allem: Alleinerziehende Mütter, die den Spagat zwischen respektvoller Kindererziehung und oktroyiertem Homeoffice hinbekommen und damit aus der schon vorher bestanden Dreifachbelastung auch noch weitere Rollen wie Homeschooling-Beauftragte oder IT-Spezialistin übernehmen müssen. Chapeau!

Ihre wichtigste Erkenntnis aus 2020?

Nichts war und ist unmöglich. Unsere so genannte hochzivilisierte Welt ist, genau wie vor Jahrhunderten und Jahrtausenden, abhängig von der Natur, in der wir Leben. Wenn wir meinen, nicht mit ihr, sondern gegen sie agieren zu können, werden wir die Konsequenzen tragen müssen. Spätentens seit den „Physikern“ sollten wir alle begriffen haben, dass jedes Ding zwei Seiten hat. Weltweiter Handel, weltweite Reisen, eine menschenartuntypische Schnelllebigkeit zollen in Covid-19 ihren Tribut.

Ihre größte Hoffnung für 2021?

Ich wünsche mir inständig mehr Konstruktivität und Reflektion. Destruktiv geht einfach. Konstruktive Wege zu suchen ist anstrengend. Ich wünsche mir Menschen, die trotzdem aus ihrer Komfortzone kommen, keine Anstrengungsverweigerung betreiben. Ich wünsche mir Menschen, die Zahlen nicht nur sehen, sondern mithilfe der Auge-Hirn-Koordination sowie der Unterstützung fundierter Quellen Rückschlüsse ziehen, unsere Gesellschaft nicht in den Waschzwang treiben und soziale Errungenschaften und Kontaktflächen nicht einfach aufgeben.

„Wir sind eigentlich nicht für Distanz gemacht“

Hauke Jagau, Regionspräsident:

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders erschüttert?

Mich hat erschüttert, wie groß die Zahl derer ist, die für Verschwörungstheorien empfänglich sind. Mich hat auch erschüttert, dass es Menschen gibt, die solche Hirngespinste bewusst schüren und selbst damit Gewinne machen. Kann ich den Egoismus einzelner schlecht ertragen.

Gab es während der Pandemie einen Moment, der Ihnen Mut gemacht hat?

Mir hat Mut gemacht, wie schnell und mit welcher Kreativität viele Menschen Lösungen entwickelt haben, um mit der neuen Situation umzugehen und das, was möglich ist, zu realisieren.

Ihre wichtigste Erkenntnis aus 2020?

Dass wir Menschen eigentlich nicht für Distanz gemacht sind und wie wichtig Nähe, Austausch und auch Kultur für unser Dasein ist. Eine Erkenntnis ist außerdem, dass selbstständiges Denken und verantwortungsvolles Handeln zentrale Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben sind. Und zuletzt: Dass Verbote ohne Akzeptanz kaum erfolgreich sein können.

Ihre größte Hoffnung für 2021?

Dass der Impfstoff uns ermöglicht, wieder einen normaleren Alltag zu erleben mit mehr Kultur, mit Arbeit und Nähe von Menschen untereinander, Offenheit für Neues und dass Fremdes nicht mehr als Gefahr wahrgenommen wird.

„Ich sehe Corona jeden Tag. Corona gibt es“

Joshua Kensy, Krankenpfleger:

Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders erschüttert?

Dass es Menschen gibt, die die Pandemie für frei erfunden halten und der Meinung sind, dass es Corona gar nicht gibt. Ich arbeite im Krankenhaus und sehe Corona jeden Tag. Corona gibt es!

Gab es während der Pandemie einen Moment, der Ihnen Mut gemacht hat?

Die Belegungen in den Kliniken steigen immer weiter. Zum Glück halten sich viele an die Beschränkungen und sorgen damit dafür, dass die Zahl der Covid-19-Infizierten, die eine Behandlung in einer Klinik benötigen, nicht über das schaffbare hinauswächst.

Ihre wichtigste Erkenntnis aus 2020?

Ich schaue ich auf ein Jahr voller Ungewissheiten zurück. Die Pandemie hatte uns alle voll im Griff. Sie brachte meinen Beruf in den Mittelpunkt vieler Gespräche. Dennoch haben wir weiterhin schwierige Arbeitsbedingungen und was in der ersten Welle noch gut abgefangen werden konnte, trifft uns nun härter.

Ihre größte Hoffnung für 2021?

Dass wir die Solidarität endlich wieder entdecken und uns an Hygieneregeln und Beschränkungen halten, denn dann kriegen wir die Pandemie bewältigt und können auch bald wieder mit Freunden und Familie gemeinsam durchstarten.

