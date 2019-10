Die Geständnisse der Automaten-Sprenger

HANNOVER

Im Prozess der Automaten-Sprenger hat es am Freitag Geständnisse gegeben. Unklar bleibt, ob die vier Angeklagten als Bande agiert haben und wer der Chef war. Erst nach monatelanger akribischer Überwachung konnte die Polizei die Täter dingfest machen.

Zwischen Januar und März 2019 gab es zahlreiche Sprengungen von Fahrkartenautomaten in der Region Hannover. „Am Ende der Serie waren es 16 Taten; davon konnten wir sieben für die Anklage konkretisieren“, sagt ein Kriminalbeamter (47) im Landgericht aus. In der Anklage ist von einer Beute in Höhe von etwa 18.000 Euro die Rede, der Schaden an den gesprengten Automaten beträgt rund 210.000 Euro.

15. JANUAR 2019: Der Fahrkartenautomat in Altwarmbüchen/Zentrum wurde mit einem Polen-Böller gesprengt. Das war laut Anklage die erste Tat der Diebesbande. Foto: Quelle: privat

Anonymer Hinweis einer Frau

Und wie so häufig, war es ein aufmerksamer Bürger, der den entscheidenden Tipp gab. Er notierte sich am 19. Dezember 2018 nach einer Detonation das Kennzeichen eines silbernen VW Polos. Es war das Auto von Schajan T. (22). Zwei Tage später erhielt der Kriminaldauerdienst (KDD) einen anonymen Hinweis von einer Frau: Marcel H. pralle damit, dass er Fahrkartenautomaten sprenge, sagte sie. „Wir haben den Hinweis ernst genommen“, so der Ermittler.

Also stattete die Polizei Polo von T. mit einem GPS-Sender aus. Und zapfte die Handys der Verdächtigen an. Die Telefonüberwachung führte zu Dimitrios F. (27). Im März wurde sein Haus per Video überwacht. So konnte die Polizei sehen, wie er am 17. März um 3 Uhr nachts mit Marcel H. per Rad aufbrach. 20 Minuten knallte der Polen-Böller am Bahnhof Sehnde.

Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig

Angeklagt sind das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, banden- und gewerbsmäßiger Diebstahl. Für die 18. Große Strafkammer gilt es nun, die einzelnen Tatbeteiligungen nachzuweisen. Auch nach den Geständnissen wird das keine leichte Aufgabe. Dimitrios F. räumte vier Taten ein, bei drei weiteren Explosionen sei er nicht dabei gewesen. „Ich war nicht der Chef“, ließ er über seinen Anwalt verlesen. Viel mehr habe ihn Schajan T. zu den Taten überredet. T. wiederum gestand fünf Taten, will aber nur als Fahrer gedient haben. Aziz Z. (22) räumte ein, an einer Tat am 16. Februar 2019 beteiligt gewesen zu sein.

Fraglich ist die Rolle von Marcel H. (34). „Ich streite die Tatbeteiligungen ab“, verlas seine Anwältin. Er habe nur die Pollenböller für seinen Freund besorgt, war aber an den Taten nicht beteiligt und habe auch nicht dazu angestiftet.

Eine DNA-Spur am Tatort in Sehnde (17. März 2019) spricht eine andere Sprache. In seiner Zelle wurden 2500 Euro gefunden. In einem Chat sagte er dazu: „Habe am Wochenende ein paar Dinger gemacht.“ Im Tatzeitraum war er Freigänger. In einer anderen Sprachnachricht habe er sich laut Ermittler beklagt, dass fünf Täter zu viel seien, weil die Beute dann zu gering ausfiele. Auf dem Diebeszug Anfang März sollen vier mutmaßliche Täter im Auto gesessen haben, Marcel H. war nicht darunter.

Von Thomas Nagel