Die Geschichte des Ihme-Zentrums

Das Ihme-Zentrum wurde als „Stadt in der Stadt“ konzipiert: Große Ankermieter, kleine Ladenlokale, Tiefgarage auf zwei Stockwerken und etwa 860 Wohnungen. Oberstadtdirektor Martin Neuffer sprach bei der Grundsteinlegung am 11. November 1971 vom Beginn eines „Jahrzehnts der großen Umbauten“. Das Ihme-Zentrum wurde im Stil des „Brutalismus“ erbaut.

Kritiker eines so großen Baus gab es schon vorher. Stadtplaner Hans Adrian (er wurde 1975 Stadtbaurat) hatte schon Ende der 60er Jahre vor der Monumentalität des Baus gewarnt. Am Ende wurde das Ihme-Zentrum acht Mal größer als geplant. Von Beginn an sorgte der verwinkelte und unübersichtliche Gebäudekomplex für Kritik.

RAF mietete Wohnung an

Die anonymen Wohnverhältnisse machte sich die Rote Armee Fraktion ( RAF) zu Nutze. 1978 entdeckte die Polizei eine Wohnung der linksextremistischen Terrororganisation. In RAF-Kreisen wurde das Ihme-Zentrum nur als „Klotz“ bezeichnet. In der Wohnung fanden die Ermittler die Bauanleitung für eine „Stalin-Orgel“. Es fanden sich Fingerabdrücke von Knut Folkerts, Silke Maier-Witt, Ingrid Siepmann und Monika Helbing.

Ende der 90er Jahre mietete im nordwestlichen Teil des Zentrums Bürofläche (5000 Quadratmeter an). 2002 übernahm die Stadt die Büroflächen von der Norddeutschen Landesbank (ebenfalls 5000 Quadratmeter). Man darf das als Stützungsmaßnahme des Ihme-Zentrums werten, weil seit Mitte der 90er Jahre nach dem Wegzug von großen Mietern im Einzelhandel in eine Schieflage geraten war.

Ihme-Zentrum stand unter Zwangsverwaltung

Im Jahr 2000 übernahm der Investor Michael Engel die Gewerbeflächen. Er plante die Revitalisierung mit großen Einzelhandelskette bis 2008. In einem Sachstandsbericht der Stadt Hannover aus dem Jahr 2014 heißt es: „Nach wie vor befinden sich die ehemaligen Gewerbeflächen (Ladenlokale) in dem Zustand, der durch umfangreiche Abbrucharbeiten in den Jahren 2007/08 entstanden ist. Es handelt sich daher überwiegend um offene, nicht nutzbare Rohbauflächen.“

Die amerikanische Carlyle Group kaufte von Engel 2006 die Gewerbeflächen ab. Im Ihme-Zentrum sollte der „Linden-Park“ entstehen. Mit viel Glas und einer Ladenpassage im Erdgeschoss sollte der Gebäudekomplex im dritten Quartal 2009 wieder auferstehen. Doch dann kam die Weltfinanzkrise und die Projektgesellschaften von Carlyle meldeten Insolvenz an.

Von 2009 bis 2015 stand dann das Ihme-Zentrum unter Zwangsverwaltung. Eine Zwangsversteigerung scheiterte 2014 daran, weil kein Investor für 25 Millionen Euro den Gebäudekomplex kaufen wollte.

Bislang stehen nur Baugerüste

Am 25. Februar 2015 wurden dann die Carlyle-Anteile bei einer Zwangsversteigerung an die Projekt Steglitzer Kreisel GmbH Berlin (Tochter von Intown des Immobilien-Tycoons Amir Dayan) verkauft – für 16,5 Millionen Euro. Der Investor versprach eine neue Fassadenverkleidung. Die Stadt als Ankermieterin forderte vom neuen Eigentümer eine Revitalisierung der Gewerbeflächen mit potenten Geschäftspartnern, ansonsten drohte sie mit Rückzug aus dem Ihme-Zentrum. Doch nichts geschah.

Im März 2019 wurde dann bekannt dass Intown seine Anteile an die Civitas Property Group S.A. (Tochter der Sapinda-Gesellschaft des Investors Lars Windhorst) verkauft habe. Der Unternehmer kündigte an, die von Intown begonnenen Arbeiten weiterzuführen. Noch 2019 sollten die Fassadensanierungen beginnen. Doch bis auf die Aufstellung eines Baugerüsts an der Blumenauer Straße ist bislang nichts geschehen.

