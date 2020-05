Die Expo hat Hannover verändert

Hannover

Eigentlich sind 20 Jahre ja kein wirkliches Jubiläum. Und doch: Als wir in der NP-Redaktion diskutiert haben, was es bringen könnte, aus heutiger Perspektive mal zurückzublicken auf die Expo 2000, da machte sich schnell dieses wohlige Wisst-ihr-noch-Gefühl breit. Anekdoten aus einer kunterbunten Welt flogen über den Konferenztisch. Von Partys, Pavillons, Cocktails, teuren Bratwürsten und einer Seilbahn, mit der man übers Messegelände gondeln konnte. Die Jüngeren, die all das nicht bewusst miterlebt hatten, hörten etwas irritiert, aber auch interessiert zu. Was immer ein gutes Zeichen ist. Sicherheitshalber haben wir dann aber noch Sie, liebe Leserinnen und Leser, nach Ihren Expo-Erinnerungen gefragt. Und die Resonanz darauf war so überwältigend, dass wir am Ende sicher waren: Es lohnt sich, wir starten eine Serie und blicken zurück – auf dieses einzigartige Fest Expo 2000.

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder nannte es mal, die „teuerste Party, die wir je gefeiert haben“. Aber Geld ist bekanntlich nicht alles. Und es wäre schlicht ungerecht, diese Weltausstellung auf ein paar Bilanzzahlen zu reduzieren. Die Expo war ein Lebensgefühl, das am Ende eine ganze Stadt erfüllte.

„Das neue Jahrtausend beginnt in Hannover “

Am Anfang stand erst mal das große Wort. Die Expo-Macher hatten es selbstbewusst und weltweit inseriert: „Das neue Jahrtausend beginnt in Hannover.“ Aber die Welt wollte davon leider nichts wissen. Und auch in Hannover waren sich die Menschen nicht sicher, ob sie diese Veranstaltung mit dem merkwürdigen Motto überhaupt wollten: „Mensch, Natur Technik“? Das konnte damals wie heute alles und nichts bedeuten.

Am Ende strömten die Besucher aus ganz Deutschland

Zum Glück gab es das Expo-Journal. Eine eigene Tageszeitung nur für die Expo, herausgegeben von der Verlagsgesellschaft Madsack, und gemacht von Kollegen der HAZ und der Neuen Presse. Das Expo-Journal feierte vor allem die Leichtigkeit des Expo-Seins. Anders als die meisten überregionalen Medien, die glaubten, dass aus Hannover nicht Gutes kommen könnte. Am Ende setzte sich das Expo-Journal gegen die Nörgler durch. Es erschien bundesweit mit einer Spitzen-Auflage von 4,6 Millionen Exemplaren. Und danach strömten die Besucher in das „globale Dorf“. Erst die Hannoveraner, dann die Niedersachsen, schließlich Menschen aus ganz Deutschland. Die Welt ließ sich bis zum Schluss nicht blicken. Aber was braucht es die Welt bei einer Weltausstellung?

Die Expo hat Hannover damals verändert. Wie sehr das noch nachwirkt? Auch dieser Frage sind meine Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Wochen natürlich nachgegangen. Ich lade Sie ein auf eine unterhaltsame und informative Zeitreise ins Jahr 2000.

