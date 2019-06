Meine Stadt Verkehr - Die E-Scooter kommen – Hannover bleibt entspannt Im Laufe der nächsten Wochen rechnet die Stadt damit, dass auch in Hannover E-Scooter-Verleiher an den Start gehen. Was kommt da auf uns zu? Lobbyisten gehen von einem Boom aus, fordern schon den Umbau der Straßen. Die Stadt hält nichts von der Idee.

Schon am Start: Zahlreiche E-Scooter in Paris. Auch in Hannover werden davon in den nächsten Wochen immer mehr auftauchen. Quelle: Picture alliance/AP Images