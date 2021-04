Die Ärzte kommen 2022 nach Hannover – Open-Air auf der Expo-Plaza

Hannover

Wenn es an allen Stellen zwickt, wenn man einen unstillbaren Bewegungsdrang spürt, wenn Herz und Seele Linderung benötigen, dann sind Fachleute gefragt. Zur Rettung nahen Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzales: Die Ärzte, nach nicht nur eigenem Befinden „beste Band der Welt“, haben nun eine Open-Air-Tournee für 2022 angekündigt. Auftakt ist am 3. Juni nächsten Jahres auf Hannovers Expo-Plaza. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, den 29. April 2021.

„Endlich wieder springen, tanzen, wallofdeathen, backstagen, sinnlos la-Olieren und die Ohren einem grenzenlosen Stresstest aussetzen!“, heißt es in dem Ankündigungstext dazu: „Endlich wieder fragwürdigen Ansagen lauschen, vergessene Lieblingslieder vehement einfordern, atemberaubende Lichtspiele genießen bzw. aktiv mitgestalten und prasselnde Regengüsse stoisch ertragen! Und Toiletten benutzen, wie es sie in diesem Zustand nur auf Konzerten gibt! JAAAAAAA!!“

Tour mit 13 Konzerten

13 Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst diese „Buffalo Bill in Rom“-Tour. Sie zeugt vom neu entfachten Tatendrang der Berliner Punkrocker. Schon aus dem ersten Lockdown 2021 nahmen sie auf Handys ihren vielbeachteten Corona-Beitrag „Lied für Jetzt“ auf. Im Oktober erschien das Comeback-Album „Hell“, das erste Studioalbum nach acht Jahren Pause.

Die dazugehörige Hallen-Tour im Herbst/Winter war binnen Minuten ausverkauft. Die Konzerte allerdings mussten erst einmal verschoben werden. Ob zum Beispiel die neuen Termine am 9. und 10. November dieses Jahres in der ZAG-Arena wie geplant gespielt werden können ist unklar und von der Pandemie-Entwicklung abhängig; abgesagt oder erneut verschoben sind sie nicht.

Vorverkauf startet Donnerstag

Stattdessen kündigten Die Ärzte – auch aus Solidarität zu den durch Coronagebeutelten Spielstätten die „Berlin Tour MMXXII“ an, die von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen der Hauptstadt führen soll. Auch dafür waren die Karten im Nu weg. Bandmaskottchen „Schnecki“ macht derweil auf der bandeigenen Seite ominöse Werbung offenbar für ein weiteres Album. „Was hat 19 neue die ärzte-Lieder & erscheint im Herbst?“ steht da.

Nun also eine neue Gelegenheit für all jene, die endlich wieder „Teenagerliebe“ spüren und einen „Schrei nach Liebe“ ausstoßen wollen, die „Morgens Pauken“ mögen oder „Unrockbar“ sind. Der Vorverkauf startet am 29. April um 17 Uhr – wie bei der Band zuletzt üblich ausschließlich auf der Website bademeister.com. Karten für das Hannover-Konzert kosten inklusive aller Gebühren 72 Euro.

Von Stefan Gohlisch