Die Ärzte in Hannover: Ebay hat noch Karten – aber sind sie gültig?

Hannover

Am Donnerstag um 17 Uhr war der Startschuss für den Ticketverkauf für „Die Ärzte“, um 17.01 Uhr war es schon fast unmöglich, noch Karten für die Tournee „In the Ä tonight“ zu ergattern. Auch das Zusatzkonzert, kurze Zeit später angekündigt, war ähnlich schnell ausverkauft. „Zum K....!“, schimpften Fans in den sozialen Medien. Dass wenig später die ersten Karten bei Ebay zu teilweise verdoppelten Preisen auftauchten, machte die Sache nicht besser.

Und das, obwohl die Band ausdrücklich davor warnte: „Bestellt eure Karten NICHT bei Zweitmarktanbietern wie Ticketrocket, Viagogo, Ticketbande und Konsorten. Diese Karten berechtigen NICHT zum Einlass vor Ort und euer Geld seht ihr wahrscheinlich auch nicht wieder“, schreibt sie auf der Vorverkaufsseite bademeister.com. Aber was ist da wirklich dran?

Tageskasse in der Tui-Arena?

Fakt ist: Die Tickets sind personalisiert, um es dem Schwarzmarkt schwer zu machen. Darauf weisen auch die Verkäufer auf den Plattformen hin. Käufer würden also unter einem fremden Namen in die Tui-Arena gehen – und müssten hoffen, dass Ordner sie nicht nach dem Ausweis fragen. Laut Hannover-Concerts-Sprecher Karsten Seifert ist allerdings davon auszugehen, dass jeder Besucher kontrolliert wird. „Das Risiko trägt der Käufer“, so Seifert.

Eine kleine Hoffnung bleibt noch für Fans, die keine Karten bekommen haben. Voraussichtlich wird es auch bei den Ärzten einen legalen Weg geben, seine Tickets wieder zu verkaufen, etwa bei Krankheit. Möglicherweise wird es dafür in der TUI-Arena zu den Konzerten am 7. und 8. November 2020 sogar eine Tageskasse geben.

Ob der schnelle Ausverkauf ein Rekord für Hannover darstellt, kann Seifert nicht einschätzen. „Rekordverdächtig war es auf jeden Fall. Das war schon in der Liga von Rammstein.“ Die Ärzte seien ein Phänomen, „generationsübergreifend. Ich kann mich an kein Konzert von ihnen erinnern, das nicht ausverkauft war“, sagt Seifert.

Von Fabian Mast