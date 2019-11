Hannover

Die selbsternannte „beste Band der Welt“ kommt wieder nach Hannover: Am 7. November 2020 geben die Ärzte ein Konzert in der Tui-Arena. Die Veranstaltung ist der erste Termin der „In The Ä Tonight“-Tour zum neuen Album.

Die Band um Bela B. Felsenheimer, Farin Urlaub und Rodrigo González hat auf ihrer Seite www.bademeister.com Konzerte in 15 Städten in Deutschland und Österreich angekündigt. Auch in Hamburg und Bremen ist das Trio zu Gast.

Tickets: Die Ärzte in Hannover

Der Vorverkauf startet bereits am 14. November 2019. Wer Karten kaufen möchte, muss sich vorher auf der Webseite der Band registrieren. Es können nur vier Tickets gleichzeitig gekauft werden.

Karten kosten ab 46 Euro zuzüglich Gebühren (zahlbar per Kreditkarte oder Vorauskasse).

Von RND/ewo