Diakovere: Umsatz gesteigert – doch dann kam Corona

Das Jahr 2019 lief gut für Diakovere. Mit einem erneuten Plus hat das Sozialunternehmen, zu dem unter anderem die Krankenhäuser Friederikenstift, Henriettenstift und Annastift gehören, das vergangene Jahr abgeschlossen. Die Gesamtleistung stieg auf 350 Millionen, das Jahresergebnis schloss man mit einem Plus von 1,2 Millionen Euro ab. „Besonders im ambulanten Bereich der Krankenhäuser, in der Behindertenhilfe und im Pflegebereich stiegen die Erlöse,“ erklärte Stefan David, Vorsitzender der Diakovere-Geschäftsführung. Ob 2020 angesichts der Corona-Krise ebenso gut läuft, könne man nur hoffen, sagte er bei der Vorstellung der Zahlen am Dienstag im Annastift.

Denn die Pandemie hatten in den vergangenen Wochen bereits erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Konzern: So musste etwa das Annastift fast komplett für rund acht Wochen schließen. Von den insgesamt 160 Betten waren in dieser Zeit im Schnitt nur neun belegt. Rund eine Million Euro könnte das Diakovere kosten, schätzte David. Zudem wurden in den Diakovere-Krankenhäusern etwa die Hälfte der Operationssäle stillgelegt, das Personal auf die schwierigen Bedingungen geschult. Am Ende kamen bis heute rund 500 Corona-Patienten. 73 davon mussten auf die Intensivstation, etwa 20 Prozent dieser schweren Fälle (Durchschnittsalter 79 Jahre) verstarben.

Dennoch habe man Corona bislang besser gemeistert, als zuvor befürchtet. „Diese Probe hat nicht nur Diakovere, sondern das gesamte Gesundheitssystem gut überstanden“, resümiert Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Hans Ulrich Anke. Die Politik habe mit schnellen Hilfen gute Lösungen gefunden, wie etwa die Ausgleichszahlung von 560 Euro pro ausgebliebenen Patienten und Tag – auch wenn dies im Fall des hochspezialisierten Annastifts zu wenig gewesen sei, wie Geschäftsführer David bemerkte. Doch auch die Probleme bei der Beschaffung von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln konnte mithilfe der Region zwischenzeitlich schnell geklärt werden.

Wenige Erkrankungen beim Personal

Großen Dank sprach die Konzernleitung dabei auch den Mitarbeitern aus, die eine „unglaubliche Flexibilität“ an den Tag gelegt hätten – etwa indem sie zwischen den Standorten je nach Bedarf gewechselt hätten. Ein Modell, das es auch in die Zeit nach Corona schaffen dürfte. Zwar kam es auch zu Corona-Erkrankungen der Mitarbeiter im Kranken- und Pflegebereich im niedrigen zweistelligen Bereich. Diese wären aber fast immer auf eine Ansteckung im privaten Umfeld zurückzuführen gewesen – und nicht auf Patientenkontakte.

Mit diesen eher positiven Erfahrungen gehe man in die Zukunft, so Geschäftsführer David. „Corona wird leider weiterhin eine Rolle spielen. Es wird weiter einen beschränkten Besucherzugang zu den Krankenhäusern geben, um die Sicherheit der Patienten auch während einer möglichen zweiten Welle im Herbst zu gewährleisten.“

Für die Erkältungswelle und für die Grippewelle, die Krankenhaushygieniker Christoph Lassahn ab Januar erwartet, werde man sich vorbereiten. „Viele Schulungskonzepte liegen bereits in den Schubladen, Material und Geräte, etwa für die Beatmung, haben wir aufgestockt“, so der Mediziner. Covid-19 sei keine reine Atemwegserkrankung, wisse man inzwischen. Es könne über die Blutgefäße auch Schaden an Nieren, Leber und Herz anrichten. In schweren Fällen seien Langzeitfolgen in der Lungenfunktion möglich. Auf eine zweite Welle sei man aber gut vorbereitet, so Lassahn. „Wir sind schlagkräftig aufgestellt.“

Auch im Bereich Altenpflege werde die „Normalität künftig eine andere sein“, sagte der für die Geschäftsführung der Bereiche Alten-, Jugend-, Behindertenhilfe und Hospiz zuständige Pastor Uwe Mletzko. So seien die in der Hochphase der Pandemie eingerichteten Besuchsverbote immer noch nicht völlig außer Kraft. Diese hätten Ausbrüche in extremen Maße in den Diakovere-Einrichtungen verhindert. „Corona haben wir bis jetzt gut überstanden“, so Mletzko.

Weitere Bauvorhaben stehen an

Aber es gibt auch eine Planung jenseits von Corona. So feiert ein Bauprojekt im Frühjahr Spatenstich: Das Mutter-Kind-Zentrum Henrike. Es soll für bis zu 4.500 Geburten im Jahr sowohl eine perinatale Maximalversorgung bieten als auch eine individuelle und fürsorgliche Begleitung.

Neu ist auch das „Kompetenzzentrum Adipositas“, in dem Diakovere seit Juni 2019 ein Angebot für die ganzheitliche und integrierte Betreuung von Menschen mit krankhaftem Übergewicht entwickelt.

Zudem entsteht in Mittelfeld das „Vitalquartier“, eines der ersten inklusiven Wohnviertel Deutschlands: Diakovere investiert hier mehr als 30 Millionen Euro in barrierefreie Gebäude und inklusives Wohnen mit umfassendem Pflegeangebot für Senioren, behinderte Menschen, aber auch Familien mit und ohne Assistenzbedarf.

Pflegeberuf attraktiver machen

Und auch in Sachen Personalbeschaffung geht man neue Wege: Neben einer tariflich verbesserten Bezahlung – eine examinierte Pflegefachkraft verdient bei Diakovere nach der Ausbildung mehr als 3000 Euro – will man mit einer generalistischen Pflegeausbildung den Beruf für junge Leute attraktiver machen und für Personalnachwuchs sorgen. An die 400 Auszubildende gibt es im eigenen Fachschulzentrum nur für diesen Ausbildungsweg. „Diese Ausbildung ist seit Januar neu“, erläutert Zentrumsleiterin Nicole Trumpetter. „Statt früher drei getrennten Berufen in der Gesundheits- und Krankenpflege lernen die jungen Menschen heute nur noch in einer gemeinsamen Ausbildung – zu Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Damit haben sie später viel breitere Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten.“

