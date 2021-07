Diakovere-Bilanz 2020: Leichtes Plus von 1,7 Millionen Euro trotz Corona-Krise

Trotz Corona-Krise hat Diakovere, Niedersachsens größter Sozial- und Gesundheitskonzern mit 5200 Mitarbeitern, ein leichtes Plus von 1,7 Millionen Euro gemacht. Der Gesamtumsatz betrug 367 Millionen Euro. 40 Millionen werden derzeit investiert, vor allem in das inklusive Leuchtturmprojekt „Vitalquartier an der Seelhorst“