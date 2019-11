Hannover

Ein Pfleger eines ambulanten Pflegedienstes der Diakonie in Hannover klagt gegen seinen Arbeitgeber auf Lohnnachzahlungen, weil dieser angeblich nicht den richtigen Tarifvertrag anwendet.

Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Hannover wurde am Freitag abgebrochen, da die rechtlichen Grundlagen unklar seien, sagte ein Sprecher des Gerichts dem Evangelischen Pressedienst. Das Verfahren soll am 4. März 2020 als Kammertermin fortgesetzt werden.

Müller-Brandes lehnt Stellungnahme aktuell ab

Bis zum neuen Termin sollen beide Seiten ihre rechtliche Sicht der Dinge dem Gericht darlegen, sagte der Gerichtssprecher. Der Geschäftsführer des Pflegedienstes, Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes, lehnte auf Nachfrage zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme ab. Er wolle zunächst die Entscheidung des Gerichtes abwarten.

Nach Ansicht des Rechtsanwalts des Klägers, Andreas Beez, liegt der tatsächlich gezahlte Lohn monatlich mehrere Hundert Euro unter dem eigentlich anzuwendenden Tarifvertrag. Der Pflegedienst wende eine sogenannte Arbeitsvertragsrichtlinie an, die er sich selbst gegeben habe.

Das Urteil kann erhebliche Folgen haben

Obwohl solche Regelungen dem Mitbestimmungsrecht unterlägen, sei weder die Mitarbeitervertretung noch die Gewerkschaft an deren Abfassung beteiligt gewesen.

Stattdessen sei der Tarifvertrag anzuwenden, der bereits 2014 zwischen der Diakonie in Niedersachsen und der Gewerkschaft ver.di geschlossen wurde, unterstrich der Anwalt. In der Folge mussten alle diakonischen Einrichtungen dem Dienstgeberverband der Diakonie in Niedersachsen beitreten und den mit der Gewerkschaft ausgehandelten kirchengemäßen Tarifvertrag zahlen.

Die Entscheidung des Gerichtes könnte weitreichende finanzielle Folgen nach sich ziehen. Nach Angaben des Geschäftsführers sind bei dem ambulanten Pflegedienst rund 600 Menschen beschäftigt.

Von RND/epd