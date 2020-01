Deutschlands bester Azubi: „Damit rechnet man ja nicht“

HANNOVER/WOLFENBÜTTEL

„Jaaah, das war irgendwie nicht so zu erwarten gewesen“, sagt Sebastian Linne bescheiden und lacht leise. Der 21-Jährige aus Wolfenbüttel hat seine Ausbildung zum Karosseriebauer als Jahrgangsbester abgeschlossen – bundesweit. Sein Abitur im Jahr 2016 hatte Linne noch mit der Note 3,0 bestanden. „Das war nicht ganz so berauschend“, sagt er und lacht wieder.

Interessen verknüpfen

Seine Ausbildung zum Karosseriebaumechaniker begann Linne 2016 nach der Schule bei VW Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover, drei Jahre lang pendelte er von seinem Elternhaus in Wolfenbüttel ins Stöckener Werk. Eine anstrengende Zeit, allein für die Hin- und Rückfahrt gingen täglich mehr als zweieinhalb Stunden drauf. Was trieb ihn zu der Ausbildung? „ Autos haben mich schon immer interessiert“, erzählt der 21-Jährige, das Thema Metallbearbeitung habe ihn ebenfalls fasziniert. „Außerdem wollte ich gern was Handwerkliches machen. Mit der Ausbildung ließen sich all diese Interessen verknüpfen.“

Schon früh in der Ausbildung sei ihm aufgefallen, dass ihm die Materie liegt. Die eigentlich dreieinhalb Jahre dauernde Ausbildung habe er wegen guter Leistungen auf drei Jahre verkürzen können. Allerdings seien auch seine Mit-Azubis sehr, sehr gut gewesen, betont Linne. „Unsere ganze Gruppe war sehr motiviert.“ Bei der Abschlussprüfung sei er nur ganz knapp vor einem Kollegen von VWN gelandet, hebt er bescheiden hervor.

Zeremonie in Berlin

Er habe sich schon sehr gefreut, als er Jahrgangsbester im VW-Konzern geworden sei, erzählt Linne. Dann habe er erfahren, dass er mit seinen 94 von 100 Prozent auch niedersachsenweit der Beste war. „Da war ich schon überrascht, damit rechnet man ja nicht“, erzählt Linne. Kurz danach war dann klar, dass er auch bundesweit besser als alle anderen Karosseriebau-Azubis abgeschnitten habe. Das brachte ihm sogar eine Zeremonie beim DIHK in Berlin ein, bei der „Nationalen Bestenehrung“ vor wenigen Wochen zeichnete ihn Bundesbildungsministerin Anja Karlicek aus. „Da fühlt man sich schon ziemlich geehrt“, sagt er. Auch seine Eltern und seine zwei Geschwister ( Linne ist ein Drilling) seien mächtig stolz auf ihn. „Die haben sich mega für mich gefreut.“

Bulli ausgebaut

Die Reise nach Berlin hat Linne standesgemäß in seinem eigenen Bulli zurückgelegt: Im Frühjahr hatten er und ein Kollege sich jeweils einen T5 zugelegt. Zusammen bauten sie die beiden Transporter, die ursprünglich für Handwerker gefertigt worden waren, in Reisemobile um, mit Schrank, Spüle, Herd, Schlafmöglichkeit. „Das hat total Spaß gemacht, ich hatte vorher noch nie so richtig mit Holz gearbeitet“, erzählt er. Mut brauche man zu so einem Komplettausbau auch – etwa, als er und sein Kollege die Öffnungen für die Fenster in das Karosserieblech geschnitten hätten. „Aber es hat alles gut geklappt.“ Mit dem neuen Camping-Bulli ist er im Sommer während der Werksferien mit Freunden nach Norwegen ans Nordkap gefahren, drei Wochen dauerte die erste große Tour. „Ein tolles Erlebnis“, berichtet Linne.

Nach der Ausbildung hat der junge Mann einige Zeit auch am Band bei VWN gearbeitet, ein ganz normaler Bulli-Bauer eben. „Aber ich habe gemerkt, dass ich noch mehr lernen und erreichen möchte, mich weiter qualifizieren.“ Mittlerweile studiert er im ersten Semester an der Universität Ostfalia in Wolfsburg Fahrzeugtechnik, 2023 dürfte er fertiger Ingenieur sein, wenn alles klappt. Eine Rückkehr in den VW-Konzern ist sehr wahrscheinlich: Im Moment ist Linne freigestellt, er hat eine Wiedereinstellungs-Garantie. Gern würde er dann wieder zurück nach Stöcken. „Dann rollen die neuen Modelle an. Das würde ich sehr spannend finden.“

Nächstes Projekt: Standheizung

Auf jeden Fall wird er seinem selbst umgebauten Bulli treu bleiben – und in den kommenden Jahren noch einiges dran herumbasteln, damit er und seine Freundin jederzeit aufbrechen können, Freunde besuchen, spontan in den Harz oder an den See. „Ich habe noch keine Standheizung, das braucht man aber für kältere Tage“, weiß er. „Das ist mein nächstes Projekt.“

