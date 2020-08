Hannover

Am Freitag wird bis zu einer Höhe von 200 Meter eine starke Wärmebelastung erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagvormittag mitteilte. Auch am Samstag wird eine starke Wärmebelastung für die Region Hannover erwartet. Die Hitze wird besonders alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung sei insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Hannover zu rechnen.

Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 33 Grad an, nachts fällt das Thermometer wahrscheinlich kaum unter 20 Grad. Am Sonnabend könnten laut DWD sogar 35 Grad am Tag erreicht werden.

Sommerliche Temperaturen

Die Warnung vor Hitze gilt zunächst von Freitag, 11 Uhr, bis Sonnabendabend, 19 Uhr – aber auch in den Tagen danach wird es sommerliche Temperaturen geben. Bis zum Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst eine starke Wärmebelastung voraus mit gefühlten Temperaturen von mehr als 32 Grad.

Es wird also heiß – trinken Sie daher ausreichend. Vermeiden Sie die direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten und halten Sie Ihre Wohnung kühl, empfiehlt der DWD. Weitere Tipps finden Sie hier.

