Großer Erfolg für den Schulkooperationspartner TKH: Zusammen mit seinen Partnerschulen, allen voran der Südstädter Otfried-Preußler-Schule ist der TKH mit dem zweiten Platz beim Deutschen Schulsportpreis ausgezeichnet worden. Und setzte sich damit gegen rund 70 Bewerber durch. Die Jury überzeugte das vorbildliche Engagement im Bereich der Gesundheitsprävention und Lernförderung mit zahlreichen Grundschülern.

„Vorreiter in Sachen Ganztagsschulentwicklung“

„Der TKH ist gemeinsam mit der Otfried-Preußler-Schule Vorreiter in Sachen Ganztagsschulentwicklung, Verzahnung von Bewegung, Gesundheit und Inklusion mit Lernen und hochwertiger Ganztagsbetreuung“, lobte der Vorsitzende der Deutschen Sportjugend Jan Holze bei der Preisverleihung am Freitagabend.

Auch Kultusminister Grant-Hendrik Tonne ( SPD) freute sich über die Auszeichnung: „Insbesondere die Verzahnung von Unterricht und ganztägigem Lernen an der Otfried-Preußler Schule ist vorbildlich, hier trägt der TKH nicht nur mit bewegenden Elementen viel zu einem gelingendem Schulalltag bei.“

TKH bringt jede Woche 1200 Schüler in Bewegung

Seit zehn Jahren engagiert sich der Turn-Klubb Hannover an mittlerweile fünf Ganztagsschulen in der Stadt. Und bringt dort jede Woche nicht nur rund 1200 Schüler in Bewegung, sondern bietet ebenso Lernförderung und Hausaufgabenbetreuung an. Auch organisiert der TKH die Basketball-Grundschulliga, bietet Gewaltpräventionstrainings, Aktionstage und Projektwochen zu den Themen Sport und Erlebnispädagogik an.

„Wir arbeiten so gut zusammen, weil wir ganztägiges Lernen als Gestaltung der Rhythmisierung aus Sicht der Bedürfnisse von Kindern verstehen. Eine gute Mischung aus Ruhe und Bewegung verteilt über den ganzen Tag ist ein Schlüssel mit dem der TKH und wir unserer Schülerschaft gesundes Lernen ermöglichen“, sagt Alexandra Vanin, Leiterin der Otfried-Preußler-Grundschule.

Ganztag soll in Zukunft digitaler werden

Für den TKH ist der zweite Platz beim Deutschen Schulportpreis vor allem Motivation, auch im kommenden Schuljahr die Betreuung in Ganztagsgrundschulen trotz Corona zu stärken: „Wir hoffen, dass Kinder und Eltern nach den Sommerferien weiterhin auf eine qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuung bauen können und Bewegung sowie Sport auch mit sicherem Abstand an vielen Schulen umgesetzt wird“, sagt der Vorsitzende Hajo Rosenbrock. Künftig soll der Ganztag digitaler gestaltet und die Erfolgsmodelle Basketball-Grundschulliga und Gewaltpräventionstraining ausgebaut werden.

Mit dem Schulsportpreis zeichnet die Deutsche Sportjugend zusammen mit den Kultusministerien innovative Schulsportprojekte aus, die die Gesundheit und das Lernumfeld der Jungen und Mädchen fördern.

Von Britta Lüers