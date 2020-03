Deutsche Physikalische Gesellschaft sagt Tagung ab

Hannover

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die renommierte Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) ihre Frühjahrstagung in Hannover abgesagt. Der Vorstand der DPG habe „schweren Herzens“ entschieden, die ab dem 8. März in der Leibniz Universität geplante Fachtagung nicht stattfinden zu lassen, teilte die Gesellschaft am Sonntag mit. Zur Tagung in Hannover wollten sich die Sektionen Atome, Moleküle, Quantenoptik und Plasmen zusammenfinden.

DPG will keine unkalkulierbaren Risiken eingehen

DPG-Präsident Dieter Meschede äußert sich dazu auf der Internetseite der Gesellschaft: „Der DPG-Krisenstab mit den an der Organisation Beteiligten hat die sich immer weiter zuspitzende Situation bezüglich des Corona-Virus täglich sorgfältig beobachtet. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Teilnehmenden der DPG-Frühjahrstagung, aber auch die Gesundheit der Bevölkerung am Tagungsort liegen der DPG sehr am Herzen. Wir möchten hier angesichts der dynamischen Entwicklung keine unkalkulierbaren Risiken eingehen. Der Situation geschuldet nahmen die Stornierungszahlen von Teilnehmenden und Absagen von Vorträgen in den letzten Tagen signifikant zu.“ Der DPG-Vorstand bedauere insbesondere den Ausfall der wissenschaftlichen Kommunikation.

Von dpa/sli