Hannover

Aufgrund eines Stellwerksausfalls am Dienstagvormittag kam es im Nahverkehr der Deutschen Bahn zu Umleitungen und Verzögerungen. Zeitweise sei kein Zugverkehr in beide Richtungen möglich gewesen, so die DB auf Twitter. Betroffen waren davon die S1, S2, und die S5. Die Halte Bismarckstraße, Linden-Fischerhof und Hannover-Bornum mussten teilweise entfallen. Die Züge wurden über die Ahlem-Kurve umgeleitet.

Kurz nach 11 Uhr teilte die Bahn mit, dass die Störung im Bereich Linden-Fischerhof behoben wurde. In Folge dessen kann es aber noch zu Verzögerungen kommen.

Von NP